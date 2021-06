Gustavo Javier Zoratti, tiene 36 años y es oriundo de la provincia de Santa Fe, se encontraba en Comodoro Rivadavia visitando a un familiar pero el 24 de mayo pasado, se fue de la casa de su ex pareja y desde ese día permanece desaparecido. En las últimas horas se conoció que las cámaras de seguridad del módulo norte lo identificaron saliendo a pie por Ruta Nacional N° 3, sin embargo,no hay novedades de donde podría estar.

Leonor Méndez, de la División de Búsquedas de Personas de Comodoro Rivadavia, contó a ADNSUR que "la única certeza que tenemos es que salió caminando desde la ciudad de Comodoro Rivadavia". El hombre de 36 años tomó la ruta nacional N°3 en dirección norte y de ahí su rastro desaparece.

Y precisó que "Hasta el momento no hemos tenido ninguna información al respecto" solo lo que permitieron ver las cámaras y dos personas que lo vieron antes de irse. "Se lo observa caminando por ruta solo y hasta el momento no se tiene noticias, no llegó a Santa Fe".

Ante el paso de los días sin tener novedades sobre Zoratti, se dio intervención al sistema policial federal sobre su averiguación de paradero y además se ha llamado a distintos puestos de controles en la ruta, pero no hay información sobre su paradero.

"Nosotros tenemos la información de que no tenia dinero, una tarjeta de debito que no ha sido utilizada y no registra movimientos", dijo y agregó que tampoco tenía consigo un celular.

La referente de Búsqueda de Personas relató que ya en otra oportunidad había salido a pie viajando pero fue encontrado. "Pero ahora han pasado muchos días y él no ha llegado a destino, a Santa Fe", dijo tras señalar que a dos personas tiempo antes de irse les había manifestado su intención de regresar a su provincia "pero no tenia los medios económicos para hacerlo".