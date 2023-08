El pasado 16 de julio, Elio Rubén Torres, inició una travesía en la Patagonia. Sin embargo, perdió contacto con su familia y comenzó un operativo de búsqueda. De esta manera, lanzaron una convocatoria pública para sumar voluntarios de experiencia para su rescate.

El hecho sucedió en Península Mitre, sobre el suroeste de Tierra del Fuego

LA EXPEDICIÓN

Torres, de 42 años comenzó su viaje desde la estancia María Luisa, ubicada en la costa atlántica de la isla argentina. Su objetivo era recorrer a pie, el contorno sureste de Tierra del Fuego, para legar a estancia Moat, que se encuentra a100 kilómetros al sur de Ushuaia.

Cabe señalar que ese trayecto, incluye cruzar ríos caudalosos, subir y escalar montañas, entre otras cosas. Además, hay que enfrentarse al hielo y la nieve, durante invierno.

EL PEDIDO DE LA FAMILIA

La familia de Torres, realizó una convocatoria pública para sumar voluntarios de experiencia, “de todas las naciones”, para sumarse al rescate. Además. pidieron por la presencia de “barcos, lanchas o helicópteros para el traslado de los brigadistas hasta la Península”.

“A través de una nota le manifestamos al gobierno que nos permitan ingresar a la zona con drones y con perros de rescate como el que posee el bombero de Ushuaia Julián Elizari, que está dispuesto a colaborar. También solicitamos que se le permita a un familiar participar de las reuniones del Comité de Búsqueda, ya que la información que nos llega está tergiversada y es insuficiente”, explicó Manuela Lefipán, esposa del hombre desaparecido a Télam.

LA ZONA DE BÚSQUEDA

Por otra parte, Lefipán señaló que los rescatistas se centraron en la zona donde marcó la última señal del intercomunicador. Sin embargo, afirmó que “la señal se perdió por un problema de bloqueo del servicio de la empresa prestataria, luego solucionado” no porque “haya tenido un accidente en esa zona”.

“Acampaba cada noche sin pasar por los refugios más conocidos de la Península, y eso lo informaba por mensajes", señaló la mujer. Además, agregó: “Por eso no hay rastros de él en los refugios. Es una persona de supremo cuidado por el medio ambiente por lo que no realiza fuego en los acampes, lleva gas para cocinar los alimentos y no deja basura en el lugar”.

Por su parte, Lefipán cree que su esposo, se alejó de la costa y se acercó a la zona de bosques, lugar donde asegura que los rescatistas no quieren buscar.

“Las horas apremian y necesitamos que la búsqueda se realice con todos los medios necesarios y en todas las zonas. Creo que las autoridades estarían impulsando la búsqueda de manera exhaustiva si fuera un familiar suyo. Es hora de empatizar y de redoblar esfuerzos”, remarcó.

En tanto, otros familiares cercanos a Torres, mencionan que “no está perdido”, pero que quizás sufrió algún inconveniente o “problema de incomunicación, por agotamiento de las baterías del intercomunicador satelital o por otro motivo”

QUÉ DIJO EL JEFE DE LA POLICÍA DE TIERRA DEL FUEGO

“Los equipos que están trabajando en Península Mitre son los más preparados para garantizar calidad en el proceso de búsqueda de Torres”, expresó Jacinto Rolón.