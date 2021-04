COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Una joven se recuperó de los golpes que sufrió luego que el domingo 11 de abril fue atropellada en Kilómetro 5. La familia busca testigos que puedan a la causa, ya que el conductor cobardemente se dio a al fuga.

Según se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, la joven estaba cruzando la avenida cuando fue atropellada por un Fiat Palio gris que se dio a la fuga.

El conductor intentó esquivarla, pero no lo logró. Venía a alta velocidad, y no solo eso, sino que no frenó a prestarle ayuda.

Tras ser atropellada por un Fiat Palio, la mujer fue asistida en el lugar en una primera instancia por un enfermero que pasaba por allí y después por el médico de la ambulancia del servicio de emergencias.

Su madre en las últimas pidió datos a quien pueda aportarlos.

"Les cuento que Greta está mejor, continúa con rehabilitación para su brazo y pierna. Continuamos en la búsqueda de la persona que la atropelló y se dio a la fuga, agradezco a todos los que se preocuparon por el bienestar de mi hija que fueron muchísimos y nos contuvieron en esos difíciles momentos. Dejo aquí el vídeo de lo que sucedió , si alguien conoce un programa para poder ver la patente del vehículo agradezco", indicó.