Durante una reunión mantenida entre productores rurales, autoridades policiales, el fiscal Héctor Iturrioz y el secretario de Control Operativo del Municipio, Ricardo Gaitán, se acordaron acciones para contrarrestar el abigeato, ya que a la pérdida natural de ganado por depredación de pumas o zorros, se suma el accionar delictivo, favorecido por la extensión de los campos y la dificultad para el control.

“Por la forma de trabajo en una producción extensiva, no es posible la detección instantánea del robo, en el momento que ocurre el hecho de abigeato –describió Anglesio, en diálogo con Actualidad 2.0-. Recién se puede conocer cuando el productor mueve su hacienda para un trabajo específico y determina la cantidad de animales faltantes”.

Durante la reunión, se acordó un plan para intensificar los controles: “la idea es trabajar en forma conjunta, desde lo preventivo con las divisiones de policía montada y rural para tener una comunicación permanente, porque este sistema, en la zona de Salamanca, funcionó muy bien, porque se hacían controles en la ruta 3, 26, 27 y caminos vecinales. Todo ese tipo de controles ayuda a mitigar la acción de esta gente, que muchas veces anda de caza de especies silvestres y otras veces se dedica al abigeato”, detalló el dirigente ruralista.

También indicó que muchas veces las denuncias no prosperan, aunque reconoció también que no todos los hechos son denunciados, algo que reclamó la fiscalía para poder contar la estadística de este tipo de hechos delictivos.

“Hay casos en que se puede determinar en qué momento ocurrió el robo, cuando el recorredor, el productor o el empleado encuentra justo el lugar donde están haciendo la extracción de animales, pero en otros hechos es muy difícil que pueda estar en todas las partes del campo, por la extensión”, reseñó.

También advirtió que además de la prevención, una vez que se consuma el delito se debe detectar el circuito de comercialización ilegal de carne, por lo que destacó el rol del municipio a partir de su área de Bromatología.

En otro orden, Anglesio se refirió al dólar agro y su efecto para los productores de la región, a lo que indicó que “para esta zafra no impacta en nada, podría ser en la próxima pero esta medida termina el 31 de agosto, cuando recién está comenzando la actividad en ese momento. En el sector no ha tenido ningún impacto. Además, las firmas laneras nos manifiestan que no se han inscripto en el programa, porque no son claros las formas en que deben liquidar a los productores en función de la resolución que ha salido, entonces el mercado está paralizado: el que tiene algo para liquidar y vender, no lo puede hacer porque las laneras no están acatando la resolución. Y por otro lado, el mayor porcentaje de productores ya vendió su landa y esto no tiene mucha incidencia”.

Desde esa perspectiva, expresó que las opciones pasarían hoy por impulsar nuevamente un plan lanar, como el aplicado el año pasado con beneficios hasta 5.000 animales, “o ver algo así como el dólar agro pero extendido hasta el final de la zafra. Lo que pasa es que la incertidumbre hoy en la economía nos impide planificar y parece muy lejos de acá hasta la primavera”.