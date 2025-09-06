Buscan por séptima vez en Comodoro a una adolescente de 15 años

La Policía del Chubut difundió un pedido de colaboración a la comunidad de Comodoro Rivadavia para dar con el paradero de Bárbara Maricel Traico, una adolescente de 15 años que se encuentra desaparecida desde el viernes 5 de septiembre.

Según el informe oficial, la menor se ausentó de su vivienda alrededor de las tres de la tarde y hasta el momento no regresó, lo que motivó la intervención inmediata de la División Búsqueda de Personas.

De acuerdo con la descripción física aportada, Bárbara mide aproximadamente 1,58 metros, tiene tez blanca, cabello rubio lacio hasta los hombros y contextura delgada.

Al momento de su desaparición no se pudo precisar con exactitud la vestimenta que llevaba puesta. Esta falta de detalle incrementa la importancia de que cualquier persona que pueda haberla visto se comunique de inmediato con las autoridades.

Encontraron al hombre de 35 años que era intensamente buscado en Comodoro

El pedido de localización fue difundido en las últimas horas a través de los canales oficiales de la fuerza, que recordó que ante cualquier novedad se puede llamar directamente a la División Búsqueda de Personas al número (297) 4082600, al 101, al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

MENORES DESAPARECIDOS EN ARGENTINA

En Argentina, según la organización Missing Children Argentina, se reciben más de 6 denuncias diarias por desaparición de niños y adolescentes.

Esta cifra, aunque alarmante, representa solo una parte del total: muchas desapariciones no se denuncian de inmediato, lo que sugiere que el número real podría ser incluso mayor.

Apareció el hombre de 34 años que era intensamente buscado hace dos días en Comodoro

Ante la desaparición de una persona —especialmente si es menor de edad— en Argentina no hay que esperar 24 horas para denunciar. Estos son los pasos recomendados:

1. Llamar y denunciar de inmediato

Comunicate con el 911 o el 101 (Policía) y aportá todos los datos de la persona desaparecida.

También podés llamar a la Línea 134 (Ministerio de Seguridad de la Nación) o a Missing Children Argentina: 📞 0800-333-5500.

2. Acudir a la comisaría más cercana

Presentar una denuncia formal con: Nombre completo. Edad, fecha y lugar de desaparición. Descripción física (altura, peso, contextura, color de piel, ojos, cabello, cicatrices, tatuajes, etc.). Ropa que vestía al momento de la desaparición. Foto actual.

3. Guardar y entregar pruebas

Fotos recientes (digitales y en papel).

Datos de redes sociales, contactos, direcciones, lugares que frecuenta.

Cámaras de seguridad cercanas.

4. Difusión inmediata

Compartir la foto y datos en redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales.

Usar hashtags como #BuscamosA o #AlertaSofía si es un menor.

5. Seguir en contacto con las autoridades

Preguntar quién está a cargo de la causa.

Anotar el número de expediente.

Actualizar la información si surgen nuevos datos.

6. En caso de menores de edad