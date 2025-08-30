Buscan intensamente a una mujer de 63 años en Cipolletti: piden ayuda para dar con su paradero

La Policía de Río Negro solicitó colaboración ciudadana para localizar a Norma Beatriz Gatica, una vecina de Cipolletti de 63 años que se encuentra desaparecida desde la madrugada del sábado.

Según informaron fuentes policiales, la mujer salió de su casa en circunstancias poco claras y desde entonces se desconoce su paradero. Sus familiares y allegados realizaron la denuncia en la Comisaría 32°, lo que activó un operativo de búsqueda que continúa en distintos sectores de la ciudad.

Gatica mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez trigueña, contextura delgada, cabello castaño hasta los hombros y ojos marrón claro. Al momento de ausentarse, vestía un buzo rosado, pantalón oscuro y el calzado que se aprecia en la foto difundida por las autoridades.

La familia expresó preocupación porque la mujer salió de su hogar sin teléfono ni documentos, lo que dificulta su comunicación y movilidad.

Circunstancias de la desaparición

De acuerdo a lo publicado por LM Cipolletti, la mujer habría discutido con uno de sus hijos alrededor de las 2 de la madrugada y luego se retiró sin dar explicaciones. Desde ese momento, no ha regresado ni se ha comunicado con sus familiares.

Se indicó que en otra ocasión Gatica también estuvo ausente durante dos días, viaje que realizó a la ciudad de General Roca sin aviso previo.

Búsqueda e investigación

La denuncia en la Comisaría 32° permitió activar los protocolos de búsqueda de personas. Personal policial trabaja junto a otras dependencias locales y de la región del Alto Valle. Las autoridades solicitan a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a localizarla, comunicándose al 911 o a la comisaría más cercana a su domicilio.