Buscan intensamente a una joven de 17 años que desapareció en Comodoro

La Policía del Chubut difundió en las últimas horas un pedido de colaboración urgente para dar con el paradero de Romina Edena Ortiz, una adolescente de 17 años que falta de su hogar desde la mañana de este jueves en Comodoro Rivadavia.

De acuerdo a lo informado por la División Búsqueda de Personas, la joven salió desde su domicilio ubicado en el barrio Divina Providencia, Km.3, con destino al establecimiento educativo N°757 “Hipólito Yrigoyen”, pero nunca llegó a destino ni regresó a su vivienda.

Romina mide aproximadamente 1,45 metros de estatura, pesa unos 50 kilos, es de contextura delgada y tez morena.

Al momento de ausentarse vestía un pulóver negro con letras blancas, un pantalón de jean azul, zapatillas negras con blanco y llevaba consigo una mochila rosada con letras blancas.

Entre sus señas particulares, la familia y la policía destacaron que la adolescente posee un piercing en la nariz y otro en el labio derecho, lo que podría ayudar a identificarla rápidamente en caso de ser vista en la vía pública.

La fuerza de seguridad pidió la máxima colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que pueda contribuir a ubicarla. Los datos pueden comunicarse al número de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia (297-4082600), a través de las líneas de emergencia 101 o 911, o en cualquier comisaría cercana.

MENORES DESAPARECIDOS EN ARGENTINA

En Argentina, según la organización Missing Children Argentina, se reciben más de 6 denuncias diarias por desaparición de niños y adolescentes.

Esta cifra, aunque alarmante, representa solo una parte del total: muchas desapariciones no se denuncian de inmediato, lo que sugiere que el número real podría ser incluso mayor.

Ante la desaparición de una persona —especialmente si es menor de edad— en Argentina no hay que esperar 24 horas para denunciar. Estos son los pasos recomendados:

1. Llamar y denunciar de inmediato

Comunicate con el 911 o el 101 (Policía) y aportá todos los datos de la persona desaparecida.

También podés llamar a la Línea 134 (Ministerio de Seguridad de la Nación) o a Missing Children Argentina: 📞 0800-333-5500.

2. Acudir a la comisaría más cercana

Presentar una denuncia formal con: Nombre completo. Edad, fecha y lugar de desaparición. Descripción física (altura, peso, contextura, color de piel, ojos, cabello, cicatrices, tatuajes, etc.). Ropa que vestía al momento de la desaparición. Foto actual.

3. Guardar y entregar pruebas

Fotos recientes (digitales y en papel).

Datos de redes sociales, contactos, direcciones, lugares que frecuenta.

Cámaras de seguridad cercanas.

4. Difusión inmediata

Compartir la foto y datos en redes sociales, grupos de WhatsApp y medios locales.

Usar hashtags como #BuscamosA o #AlertaSofía si es un menor.

5. Seguir en contacto con las autoridades

Preguntar quién está a cargo de la causa.

Anotar el número de expediente.

Actualizar la información si surgen nuevos datos.

6. En caso de menores de edad