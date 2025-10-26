La Policía de la Provincia de Neuquén emitió este domingo una Alerta Nati por la desaparición de una adolescente de 16 años, solicitando la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Se trata de Sofía Magdalena Antipan, sobre quien aún no se difundieron detalles acerca del momento en que fue vista por última vez ni sobre la ropa que llevaba al ausentarse de su hogar.

Según la denuncia, la joven tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, posee ojos marrones y cabello largo.

Desde la Policía indicaron que cualquier información sobre su ubicación puede ser comunicada a la Fiscalía de Delitos contra las Personas o a la Comisaría 19° del barrio Confluencia, al teléfono (0299) 4706363.

Origen de la Alerta Nati

En la provincia, la Alerta Nati fue creada tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994. La niña, de 12 años, salió de su casa en San Martín de los Andes y nunca se volvió a saber de ella.

La ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010, establece los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. El sistema permite difundir información sobre la víctima y detalla cómo la ciudadanía debe reportar datos relevantes a las autoridades para ayudar en la investigación.

Entre los lineamientos de la Alerta Nati se incluye la emisión de un sonido distintivo previo al anuncio, seguido del mensaje: “Esta es un Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”. Además, la alerta debe difundirse de manera urgente y frecuente, priorizando casos en los que la víctima sea menor de 18 años, esté en riesgo de daño corporal o muerte, y la información disponible sea suficiente para activar el protocolo.