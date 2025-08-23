Buscan intensamente a un reconocido fotógrafo patagónico: fue visto por última vez hace cuatro días

Las autoridades de Río Negro, junto con el Poder Judicial, continúan con el protocolo de localización para dar con el paradero de Pablo Raúl López, un reconocido fotógrafo de 53 años, con una extensa trayectoria en medios gráficos y periódicos locales.

Fue su familia quien presentó la denuncia de desaparición, tras perder contacto con él el martes 19 de agosto, fecha en la que fue visto por última vez en la ciudad de General Roca.

De acuerdo con la descripción brindada, López mide aproximadamente 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene ojos verdes y cabello castaño. Al momento de su desaparición vestía un pantalón gris, remera del mismo color y botas tipo montaña.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Desde la Policía provincial confirmaron que se está llevando adelante un operativo de búsqueda en distintos puntos del área, mientras que la Justicia ya se encuentra interviniendo activamente en el caso.

La noticia de su desaparición se difundió rápidamente en redes sociales, donde amigos, colegas y conocidos compartieron su imagen y pidieron colaboración. Algunos periodistas de radio también manifestaron su preocupación, expresando el deseo de que pronto se lo vea nuevamente haciendo lo que tanto disfrutaba: fotografiar eventos deportivos, una de sus grandes pasiones.

Ante cualquier dato que pueda ayudar a ubicarlo, se solicita comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 o acercarse a la comisaría más próxima.