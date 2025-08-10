Buscan intensamente a un joven de 21 años que desapareció en el barrio Ceferino

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia desempeña un rol fundamental en la localización de personas desaparecidas o extraviadas en la región. Su trabajo se basa en la rápida movilización y coordinación con distintos organismos de seguridad y la comunidad para agilizar la búsqueda y garantizar resultados efectivos.

Uno de los aspectos clave en estos procesos es contar con información precisa sobre el último lugar y horario en que fue vista la persona desaparecida. Estos datos permiten acotar el área de búsqueda y orientar los esfuerzos de los equipos especializados, aumentando significativamente las posibilidades de éxito.

Además, la descripción detallada de la vestimenta y características físicas de la persona desaparecida es vital para que la comunidad y los efectivos policiales puedan identificarla rápidamente. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser la pista que permita avanzar y dar con su paradero.

La colaboración ciudadana se vuelve entonces indispensable, ya que compartir cualquier información relevante con las autoridades puede marcar la diferencia en la resolución del caso, evitando que la búsqueda se prolongue innecesariamente y garantizando la seguridad de la persona desaparecida.

Este domingo 10 de agosto por la tarde, la División Búsqueda de Personas de la ciudad de Comodoro Rivadavia informó que busca intensamente a un joven de 21 años que fue visto por última vez este mismo día , en el barrio Ceferino, ubicado en la zona sur de la ciudad.

Según detallaron, se llama Lautaro Ezequiel Mansilla, mide aproximadamente 1,80 metros de estatura, tiene contextura delgada (alrededor de 60 kg), tez blanca, cabello castaño, lacio y corto, y ojos de color claros.

Además, al momento de ser visto por última vez llevaba una campera de lana color bordo con estampa pampa, bombacha de gaucho color bordo y alpargatas color blanco.

Desde la División solicitan a quienes tengan alguna información que pueda ayudar a localizarlo comunicarse a la mayor brevedad posible al teléfono (297) 154 – 082600, o bien al 101, 911 o a la comisaría más cercana.

BUSCAN A UNA ADOLESCENTE DE 17 AÑOS VISTA POR ÚLTIMA VEZ EN COMODORO

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Abigail, de 17 años. La joven fue vista por última vez el pasado 9 de agosto de 2025 en inmediaciones de Fracción 15.

Según la información oficial, la joven mide 1,50 metros, es de contextura delgada (45 kilos), tiene tez blanca, cabello rubio, lacio y medio corto, y ojos marrones claros.

Cualquier información que pueda ayudar en su búsqueda puede ser comunicada a la División Búsqueda de Personas al (297) 154-082600, o bien a los números de emergencia 101/911 o a la comisaría más cercana.

En el momento de su desaparición vestía una campera roja o negra, un jean celeste clarito, y zapatillas blancas con detalles en negro.

Con información de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia