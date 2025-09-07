Buscan intensamente a un hombre y a su sobrino que desaparecieron tras salir de un boliche patagónico
Milton García y Martín Obreque desaparecieron el sábado por la mañana en la localidad de Huergo, tras salir de un boliche. Desde entonces, sus familias los buscan sin descanso y la Policía de Río Negro pide colaboración a la comunidad para dar con su paradero.
La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para localizar a dos jóvenes oriundos de Godoy, que llevan desaparecidos desde hace dos días. Se trata de un tío y su sobrino, vistos por última vez al salir de un boliche en General Roca, específicamente en la localidad de Huergo. Las familias de los desaparecidos llevan a cabo una intensa búsqueda en toda la región del Alto Valle y solicitan información urgente sobre su paradero.
Las personas desaparecidas fueron identificadas como Milton David García, de 35 años, y Martín Santiago Obreque, de 20 años.
Según los datos proporcionados por sus familiares, ambos fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana al salir del local bailable Cataleya, en Huergo. Los jóvenes se desplazaban en moto, pero nunca regresaron a sus casas. Además, sus teléfonos están apagados desde entonces.
La Policía de Río Negro solicitó que, ante cualquier novedad, la ciudadanía se comunique al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.
Descripción de los jóvenes desaparecidos
Milton García (35 años)
- Estatura: 1,70 metros
- Complexión: delgada
- Tez: trigueña
- Cabello: negro oscuro
- Características adicionales: lunar en la mejilla izquierda
Martín Santiago Obreque (20 años)
- Estatura: 1,78 metros
- Complexión: robusta
- Cabello: negro corto
- Ojos: marrones oscuros
- Características adicionales: aro en la oreja izquierda y cicatriz en la frente
Ambos jóvenes se desplazaban en una moto Honda Titan 150 cc de color azul.