Buscan intensamente a un hombre y a su sobrino que desaparecieron tras salir de un boliche patagónico

La Policía de Río Negro activó un operativo de búsqueda para localizar a dos jóvenes oriundos de Godoy, que llevan desaparecidos desde hace dos días. Se trata de un tío y su sobrino, vistos por última vez al salir de un boliche en General Roca, específicamente en la localidad de Huergo. Las familias de los desaparecidos llevan a cabo una intensa búsqueda en toda la región del Alto Valle y solicitan información urgente sobre su paradero.

Las personas desaparecidas fueron identificadas como Milton David García, de 35 años, y Martín Santiago Obreque, de 20 años.

Según los datos proporcionados por sus familiares, ambos fueron vistos por última vez el sábado a las 7:10 de la mañana al salir del local bailable Cataleya, en Huergo. Los jóvenes se desplazaban en moto, pero nunca regresaron a sus casas. Además, sus teléfonos están apagados desde entonces.

La Policía de Río Negro solicitó que, ante cualquier novedad, la ciudadanía se comunique al 911 o se acerque a la comisaría más cercana.

Descripción de los jóvenes desaparecidos

Milton García (35 años)

Estatura: 1,70 metros

Complexión: delgada

Tez: trigueña

Cabello: negro oscuro

Características adicionales: lunar en la mejilla izquierda

Martín Santiago Obreque (20 años)

Estatura: 1,78 metros

Complexión: robusta

Cabello: negro corto

Ojos: marrones oscuros

Características adicionales: aro en la oreja izquierda y cicatriz en la frente

Ambos jóvenes se desplazaban en una moto Honda Titan 150 cc de color azul.