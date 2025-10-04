Buscan intensamente a un hombre de 68 años que desapareció en Las Grutas

La desaparición de un hombre de 68 años en la localidad de Las Grutas mantiene en alerta a la comunidad y a las autoridades. Se trata de Ricardo Barragán, quien fue visto por última vez hace una semana. Tras la denuncia de su familia, efectivos policiales desplegaron un operativo de búsqueda terrestre, mientras que Prefectura trabaja en la zona costera. También solicitaron la colaboración de la población para dar con su paradero lo antes posible.

Barragán es delgado, mide 1,80, tiene cabello castaño canoso, una joroba y sus pies estaban visiblemente hinchados en los últimos días, según contaron allegados. Las fuerzas de seguridad comenzaron un gran operativo siguiendo las características brindadas.

La denuncia fue presentada por la pareja de Barragán. La mujer, que reside en Cipolletti, explicó que el hombre vivía desde hacía seis años en Las Grutas y que la última vez que mantuvo contacto con él fue el jueves 25 de septiembre.

Según relató, la comunicación se produjo a las 16:31 por WhatsApp, ocasión en la que Barragán le comentó que sufría una fuerte hinchazón en los pies que le impedía caminar con normalidad. Agregó que pensaba pasar el día recostado en la cama. Sin embargo, al intentar retomar la conversación más tarde, el mensaje ya no obtuvo respuesta.

Los días transcurrieron sin novedades y la preocupación creció. Ante la falta de contacto, la mujer pidió a tres allegados que se acercaran a la vivienda del hombre para verificar su estado, pero no lograron encontrarlo.

Finalmente, la mujer viajó hasta la villa balnearia acompañada por su hijo. Al ingresar a la casa hallaron el teléfono celular de Barragán y una carta manuscrita en la que expresaba lo difícil que le resultaba sobrellevar la hinchazón en sus piernas. Según lo señalado, padecía una enfermedad que se habría agravado en el último tiempo.

En la misma carta el hombre contó que hace un tiempo había comprado “un pequeño bote inflable” y había tomado la decisión de irse a la playa “con pleamar y viento norte”.

Con información de Diario Río Negro y Mejor Informado