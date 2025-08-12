Buscan intensamente a un hombre de 34 años en Caleta Olivia

Desde la Policía de Santa Cruz, a cargo del Ministerio de Seguridad, solicitaron colaboración para dar con el paradero de un hombre llamado Maximiliano Agesta, de 34 años, que desapareció en la ciudad de Caleta Olivia el domingo 10 de agosto alrededor del mediodía. Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero.

Las autoridades solicitan a la población cualquier información que ayude a dar con su ubicación. Agesta mide aproximadamente 1,90 metros, tiene contextura robusta y tez blanca. Presenta tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabela”, “Brizala” y “Laura” , detalle que puede ayudar a su identificación.

Según informaron desde la policía local, la última comunicación del hombre fue ese domingo a las 12:00. Desde ese momento, no se registraron movimientos confirmados ni contactos con familiares o amigos.

Para quienes puedan aportar datos relevantes, se pide comunicarse a la línea telefónica 911 o dirigirse a la comisaría más cercana.

La desaparición de Agesta generó una fuerte movilización en la comunidad de Caleta Olivia, donde familiares y amigos se encuentran preocupados y activamente colaboran en la búsqueda.