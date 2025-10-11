Buscan intensamente a un estudiante universitario comodorense desaparecido en Bariloche

La Policía de Río Negro continúa la búsqueda de Emiliano Evans, un joven de 29 años oriundo de Comodoro Rivadavia, que fue visto por última vez el pasado sábado 4 de octubre en Bariloche, tras retirarse del Gimnasio Municipal N.º 3, donde se alojaba junto a un grupo de estudiantes.

Su padre, Marcelo Evans, radicó la denuncia el jueves por la tarde, señalando que Emiliano reside desde hace aproximadamente seis años en El Bolsón, donde cursa la Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro.

Según indicó el denunciante, una empleada de la universidad se comunicó con él preocupada al notar la ausencia del joven en las clases. La mujer explicó que Emiliano había llegado a Bariloche el jueves 2 de octubre en el marco de un viaje estudiantil y que se hospedó en el gimnasio municipal ubicado en la intersección de Santiago de Chile y Esandi.

Una empresa de transporte perdió a un gato en Aeroparque cuando su familia se mudaba a la Patagonia

De acuerdo con ese testimonio, el sábado al mediodía Emiliano se retiró del lugar llevando consigo un gato que había traído desde El Bolsón, ya que no estaba permitido tenerlo dentro del establecimiento. Desde entonces, no se ha reportado su presencia ni en el alojamiento ni en las actividades académicas.

El padre manifestó que en los últimos días su hijo había mostrado conductas erráticas y confusas, lo que incrementa su preocupación por el estado de su salud.

Características físicas: Emiliano mide aproximadamente 1,78 metros, de contextura delgada, tez blanca, cabello castaño oscuro, ondulado y corto, y ojos marrones. Al momento de desaparecer, vestía jean azul con cortes, buzo negro con cierre diagonal, campera negra de abrigo, zapatillas beige marca Vans, remera tipo chomba azul eléctrico y llevaba una mochila negra.

El oro de Calcatreu saldrá al mundo desde Bariloche

Cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada de inmediato al 911, a la comisaría más cercana o al teléfono de contacto del padre: 297-4037054.