Buscan desesperadamente hace nueve días a un adolescente que desapareció en Caleta Olivia

La Policía de la provincia de Santa Cruz activó un operativo de búsqueda urgente para dar con el paradero de Thiago Almagro, un adolescente de 15 años desaparecido en Caleta Olivia desde el 25 de agosto.

El joven se ausentó del hogar convivencial para adolescentes donde vivía y, desde entonces, no se registraron novedades sobre su ubicación.

La denuncia fue realizada ese mismo día por las autoridades del establecimiento y, a partir de allí, se inició una investigación en conjunto entre distintas divisiones policiales y organismos judiciales. La causa está caratulada como “búsqueda de persona”, y permanece bajo supervisión de la Justicia provincial.

Rasgos y vestimenta al momento de desaparecer

Según el parte oficial, Thiago mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, piel blanca y cabello corto de color negro. La última vez que fue visto llevaba puesto un pantalón de jeans celeste, campera de abrigo negra, zapatillas negras y una visera blanca marca Nike . Estos datos fueron difundidos con el objetivo de facilitar su identificación.

El Ministerio de Seguridad provincial solicitó a los medios de comunicación la difusión de la imagen del adolescente para colaborar con la tarea de búsqueda. Desde la policía remarcaron que cualquier aporte, por mínimo que parezca, puede resultar clave para dar con su paradero.

Avances y despliegue en la zona

Fuentes policiales confirmaron que se realizaron múltiples rastrillajes en distintos puntos de Caleta Olivia, especialmente en inmediaciones del hogar convivencial, en plazas, terminales de ómnibus y zonas de tránsito peatonal frecuente. También se distribuyeron afiches en comercios, instituciones educativas y espacios públicos.

