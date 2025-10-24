La Policía de Santa Cruz mantiene un trabajo constante para localizar a personas denunciadas como desaparecidas, desplegando recursos humanos y tecnológicos en distintos puntos de la provincia. En este marco, la fuerza lleva adelante una intensa búsqueda para dar con un adolescente de 13 años que no regresó a su casa en Río Gallegos.

Según el reporte oficial, el menor identificado como Alexander Diego Condori Ticona fue visto por última vez el lunes 21 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, cuando se fue del Hospital Regional de Río Gallegos.

En tanto, la denuncia fue radicada en la División Comisaría Primera, que encabeza las actuaciones y coordina las tareas con otras dependencias policiales.

Según informaron, Alexander es de contextura delgada, tez morena, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello negro, y al momento de su desaparición vestía pantalón de jean gris oscuro, buzo negro con capucha y zapatillas negras marca “Adidas”.

Desde la Policía se solicita la colaboración de toda la comunidad. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse con la Comisaría Primera de Río Gallegos o al servicio de emergencias 101, de manera anónima y gratuita.

El misterio por el paradero de Alexis Ezequiel Acosta angustia a su familia y moviliza a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz. El hombre, de 41 años y oriundo de Río Gallegos, salió de la ciudad patagónica rumbo a la ciudad de Punta Alta, en Buenos Aires, el 31 de septiembre con un plan de viaje breve, donde debía regresar a principios de octubre. Sin embargo, nunca regresó y su rastro se perdió por completo.

Los días pasan y la incertidumbre crece. La última vez que su familia tuvo noticias fue el 11 de octubre, cuando mantuvieron una comunicación que hoy parece lejana. Desde entonces, hay un silencio absoluto que preocupa.

Su caso fue incorporado al Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz (SIRPEX) y las autoridades insisten en que cualquier dato puede ser clave.

Según indicaron, Acosta es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,75 metros, tiene el cabello castaño con canas, ojos marrones y una barba que forma parte de su aspecto habitual. También presenta un lunar en el lado izquierdo de su rostro.

Un dato que podría resultar fundamental es la presencia de tatuajes visibles. En su brazo izquierdo lleva grabada la frase "Comando Infante de Marina", y en la mano derecha tiene tatuada una serpiente. Ambos podrían servir para su identificación en caso de ser visto por la población.

Con información de SIRPEX (Sistema de Registro de Personas Extraviadas), redactada y editada por un periodista de ADNSUR