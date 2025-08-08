Buscan desesperadamente a un adolescente desaparecido en Comodoro

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, emitió un alerta para dar con el paradero de un adolescente de 16 años que permanece desaparecido desde el jueves 7 de agosto.

De acuerdo con el parte oficial, el joven fue visto por última vez en inmediaciones del barrio La Floresta, en la zona sur de la ciudad. Desde entonces, familiares y autoridades no han podido establecer contacto ni conocer su ubicación.

El adolescente es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 metros de altura, tiene tez blanca, ojos marrones oscuros y cabello negro, corto y lacio .

Según se indicó, al momento de ser visto por última vez vestía un pantalón deportivo tipo jogging de color gris claro, una campera negra, una gorra con visera negra y zapatillas negras con detalles blancos.

La División Búsqueda de Personas remarcó que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para localizarlo. Las personas que tengan información pueden comunicarse a los teléfonos oficiales de la fuerza: el número 297-4082600, la línea de emergencias 101 o 911, o acercarse a la comisaría más cercana.