COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Ramón Vásquez salió a pescar con otras tres personas el Río Aysén (Chile), la embarcación fue embestida por una ola, todos pudieron ser rescatados pero él desapareció. Su familia pidió a través de las redes sociales que recén por él, y piden difundir su búsquda.

El hombre de 53 años vive en Comodoro Rivadavia, conocido relojero de la Joyería Suiza de nuestra ciudad, amante de la naturaleza y la pesca, se encontraba disfrutando unos días en la patagonia chilena cuando sufrió un accidente en el Río Aysén.

Vásquez cayó de la embarcación y no pudo ser rescatado. Este lunes sigue siendo intensamente buscado por las autoridades chilenas en lo que es la tercera jornada de trabajo. Estiman que habría caído a la altura del sector Río Álvarez. “Hasta el momento no lo encuentran, hay un barco de carabineros y uno particular trabajando, los dos van con buzos. Se dice que él no llevaba chaleco y por las bajas temperaturas ya no se espera encontrarlo con vida, pero la familia lo seguimos esperando”, dijo a ADNSUR Azucena Cortez, sobrina del hombre.

La joven es hija de la hermana melliza de Ramón, y contó que cuatro de los hermanos junto a algunos sobrinos ya viajaron a Chile, al lugar del accidente. “Mi mamá no pudo viajar porque está muy mal”, indicó.

Asimismo, explicó que según les dijeron las autoridades chilenas son siete los dispuestos para la búsqueda, a la cual esta mañana se sumó el bote de un vecino. “Aysén es un lugar muy chico y no tiene las herramientas para hacer una gran búsqueda, y tampoco se acercaron de otro lugar de Chile”, afirmó. Y explicó que las temperaturas en Aysén son muy bajas: está “casi helando, el río es enorme y el agua es muy profunda”, dijo.

Respecto del momento del accidente, la joven relató que Ramón estaba junto a otras personas más, todos familiares, quienes intentaron ayudarlo hasta último momento. “La corriente era muy fuerte. Los tres que rescataron quedaron internados un día por hipotermia”, agregó.