Buscan a una mujer que está prófuga por el crimen de un trabajador municipal en Neuquén

La mujer acusada de haber planificado el asesinato de Javier Charpentier, el empleado municipal de Plaza Huincul asesinado en febrero de 2024, se encuentra prófuga y es intensamente buscada por las autoridades. En las últimas horas se emitió una orden de captura en su contra, y se sospecha que podría haber abandonado la región.

Se trata de Suyai Anahí Contreras, una mujer de 31 años, identificada como la principal sospechosa de haber ordenado el homicidio del trabajador.

Según la información publicada por La Mañana Neuquén, el crimen ocurrió el 8 de febrero de 2024, cerca de las 7 de la mañana, en la calle Azucena Maizani, en las inmediaciones del acceso a los ex talleres de YPF y cerca de las oficinas de Tránsito Municipal.

Esa mañana, mientras Charpentier cargaba agua en su camión cisterna para iniciar su jornada, Matías Emiliano Díaz lo esperaba a pie en una esquina del predio. Desde allí le disparó en múltiples ocasiones.

El trabajador intentó escapar con su vehículo, pero fue interceptado por otro camión conducido por Alberto Alejandro Pérez, quien actuó como cómplice y bloqueó su huida.

Después del ataque, Díaz subió al camión manejado por Pérez y ambos escaparon del lugar. Posteriormente, fueron detenidos y condenados a 10 años y 8 meses de prisión por su participación en el crimen.

Charpentier, de 48 años, se dedicaba al riego de calles y espacios verdes en Plaza Huincul. Recibió siete impactos de bala y falleció en el acto, mientras el camión que conducía se detuvo al chocar contra un portón. Al llegar la policía, alertada por los disparos, encontraron el cuerpo sin vida del trabajador dentro del vehículo.

INVESTIGACIÓN POR EL MOTIVO DETRÁS DEL CRIMEN

Si bien no se ha confirmado oficialmente el motivo detrás del asesinato, se presume que estaría relacionado con una denuncia pública hecha por un familiar de la víctima, en la que se involucraba a Contreras con la venta de drogas en la zona. Esta exposición habría provocado represalias hacia la familia Charpentier, que continuaron incluso después del homicidio.

De hecho, la semana pasada se registró un ataque a balazos contra la vivienda de un sobrino de Charpentier en el barrio Otaño, aunque afortunadamente no hubo heridos. Sin embargo, un vecino sufrió daños materiales en su casa a causa de los disparos.

La fiscalía de Cutral Co y Plaza Huincul solicitó la comparecencia de Contreras, pero al no dar con su paradero se dictó una orden de captura. Aún no está claro si la búsqueda está estrictamente relacionada con el homicidio o si se vincula a otros hechos recientes.

Suyai Contreras mide aproximadamente 1,58 metros, tiene contextura robusta, piel trigueña, y cabello y ojos oscuros. El Grupo Recaptura ya está trabajando en su localización.

Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada al 101 o en la comisaría más cercana.