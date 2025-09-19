Buscan a una joven de 17 años desaparecida desde hace una semana en Comodoro

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia emitió un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Ailén Muñoz, una joven de 17 años que permanece desaparecida desde el jueves 11 de septiembre.

La joven fue vista por última vez en el barrio centro de la ciudad y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

Según la información oficial difundida por la Policía del Chubut, Ailén mide 1,60 metros, es de contextura delgada, tiene cabello largo lacio de color colorado, ojos marrones oscuros y tez trigueña.

Al momento de su desaparición se desconoce qué vestimenta llevaba puesta, por lo que cualquier dato adicional que puedan aportar vecinos o transeúntes resulta de gran relevancia para la investigación.

El caso está siendo seguido de cerca por la División Búsqueda de Personas, que habilitó un número telefónico de contacto directo para quienes puedan aportar datos certeros: (297) 154-082600.

