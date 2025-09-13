La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia lanzó un pedido urgente de colaboración a la comunidad para dar con un adolescente de 13 años que permanece desaparecido desde el pasado 11 de septiembre de 2025.

Según informaron fuentes oficiales, el menor fue visto por última vez en inmediaciones de la Avenida Polonia, en la zona sur de la ciudad. Desde entonces, su familia y las autoridades no lograron ubicarlo, lo que motivó la difusión pública de sus datos y características físicas con el objetivo de obtener información que permita dar con su paradero.

Descripción física

Edad: 13 años

Estatura: 1,60 metros aproximadamente

Peso: 45 kilos aprox.

Contextura: delgada

Tez: blanca

Cabello: castaño, lacio y corto

Ojos: verdes

Las autoridades remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para encontrarlo.

Contacto para aportar datos

Quienes puedan aportar datos sobre Esteban deben comunicarse de inmediato con la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia al número (297) 154-082600, o bien con el 101/911. También pueden acercarse a la comisaría más cercana.

Las fuerzas de seguridad agradecieron la colaboración de la comunidad y solicitaron difundir la información para ampliar las posibilidades de localizar al adolescente cuanto antes.