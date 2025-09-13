La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia lanzó un pedido urgente de colaboración a la comunidad para dar con un adolescente de 13 años que permanece desaparecido desde el pasado 11 de septiembre de 2025.

Según informaron fuentes oficiales, el menor fue visto por última vez en inmediaciones de la Avenida Polonia, en la zona sur de la ciudad. Desde entonces, su familia y las autoridades no lograron ubicarlo, lo que motivó la difusión pública de sus datos y características físicas con el objetivo de obtener información que permita dar con su paradero.

Búsqueda De Personas Comodoro Rivadavia
Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Descripción física

  • Edad: 13 años
  • Estatura: 1,60 metros aproximadamente
  • Peso: 45 kilos aprox.
  • Contextura: delgada
  • Tez: blanca
  • Cabello: castaño, lacio y corto
  • Ojos: verdes

Las autoridades remarcaron que cualquier información, por mínima que parezca, puede resultar clave para encontrarlo.

Contacto para aportar datos

Quienes puedan aportar datos sobre Esteban deben comunicarse de inmediato con la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia al número (297) 154-082600, o bien con el 101/911. También pueden acercarse a la comisaría más cercana.

Las fuerzas de seguridad agradecieron la colaboración de la comunidad y solicitaron difundir la información para ampliar las posibilidades de localizar al adolescente cuanto antes.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer