La desaparición de Iván Aquino mantiene en vilo a su familia bonaerense, que no sabe nada de él desde el 25 de mayo. Tiene 29 años y hace un año se había instalado en la ciudad de Neuquén con la esperanza de cambiar de vida, vendiendo plantas en plazas y viveros de la capital. Sin embargo, el plan no resultó como esperaba, y su situación económica y de salud se fue deteriorando.

Desde hace más de 40 días no tiene contacto con su familia, y la preocupación crece con cada jornada de frío. El joven vendía plantas con un carrito y cajones, y era reconocido por otros vendedores ambulantes. Según relatan, hablaba diariamente por videollamada con sus seres queridos, pero desde fines de mayo su celular se rompió y nunca volvió a comunicarse.

La familia no pierde la esperanza

Melani, su hermana, expresó su angustia. “Siempre nos llamaba, incluso mostraba cómo le iba. Pero se le rompió el celular, tenía problemas en una rodilla y no se sentía bien. Desde entonces no supimos más nada”, dijo. La última conversación fue breve, pero ya mostraba señales de agotamiento físico y emocional.

“Nos dijo que se quedaba una semana más en Neuquén y se volvía. Mi mamá le iba a mandar plata para el pasaje”, explicó Melani. También afirmó que no conoce la ciudad y no sabe cómo radicar una denuncia formal. Vive con la angustia de no tener certezas sobre su paradero.

Lo vieron, pero no hay confirmaciones

En estos días, distintas personas aseguraron haber visto a Iván vendiendo plantas. “Me dijeron que lo vieron en una plaza, también que lo vieron en viveros, pero nadie nos mandó una foto ni una ubicación precisa”, lamentó su hermana. Esta falta de pruebas concretas impide confirmar si realmente se encuentra bien.

“Él trabaja desde los 16 años en la calle y casi todos los vendedores lo conocen. Si algo malo le hubiera pasado, me hubiese enterado rápido”, señaló Melani, aunque su voz transmite la creciente incertidumbre.

El invierno golpea fuerte en Neuquén

Además de la incomunicación, la familia teme por el impacto de las bajas temperaturas en la salud de Iván. “Estaba con dolor en la rodilla, le costaba moverse, y con este frío no puede estar mucho tiempo afuera. La ola polar nos dejó muy preocupados”, agregó Melani.

A pesar de todo, la familia mantiene la esperanza de encontrarlo sano. “Si aparece, le pagamos el pasaje para que vuelva, no tiene que pasar más por esto”, aseguró la joven.

Con información de LMN.