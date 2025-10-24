Buscan a un joven de 23 años que fue visto por última vez hace una semana

Mientras el caso de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados desaparecida en la zona costera de Comodoro Rivadavia, moviliza a la provincia y mantiene en vilo a todo el país, la División de Búsqueda de personas trabaja en otros casos en los que se requiere información para dar con el paradero de vecinos.

En este caso, solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, quien fue visto por última vez el pasado 16 de octubre. Desde entonces, no se tienen noticias sobre su ubicación, por lo que las autoridades policiales reforzaron el pedido de difusión para ampliar la búsqueda en toda la región.

Según informó la fuerza, Vivar mide aproximadamente 1,75 metros, tiene contextura física robusta y pesa alrededor de 80 kilos. Su tez es blanca y lleva el cabello corto, lacio y de color negro. En el momento de su desaparición tenía campera negra, jogging negro con rojo y zapatillas grises.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

La División Búsqueda de Personas difundió estos datos con el objetivo de facilitar su identificación y recibir cualquier aporte que pueda contribuir a establecer su paradero. Las autoridades recordaron que toda información, por mínima que parezca, puede resultar fundamental para avanzar en la investigación.

Por eso, solicitaron que quienes puedan aportar datos se comuniquen con la División Búsqueda de Personas al teléfono (297) 154-082600, o bien se contacten con el 101, el 911, o con la comisaría más cercana.