La Oficina de Búsqueda de Personas de la ciudad de Puerto Madryn lanzó un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Maximiliano Agustín Ochoa, un joven de 26 años que se encuentra desaparecido desde el pasado domingo 24 de agosto.

De acuerdo al parte oficial, Maximiliano se ausentó de su domicilio en la ciudad de San Antonio, provincia de Río Negro, alrededor del mediodía, manifestando que viajaría hacia Puerto Madryn, ciudad de la que es oriuendo.

Desde entonces no se volvió a tener noticias sobre su ubicación, lo que motivó el inicio de un operativo de búsqueda con difusión pública de sus datos filiatorios.

Según detalló Informativo Hoy, Maximiliano residía en barrio 80 viviendas de San Antonio Oeste desde hacía tres meses.

Características físicas

El joven mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de contextura delgada y tez trigueña. Tiene el pelo largo, ondulado y de color negro, y lleva una barba tipo candado.

Entre los rasgos particulares se destaca que posee tatuajes en ambos brazos, no tiene piercings visibles y presenta el diente parietal del lado izquierdo quebrado.

Al momento de ausentarse vestía un par de zapatillas marca Vans color negras con suela blanca. No se cuenta con más detalles de la ropa que llevaba puesta.

Pedido de colaboración

Las autoridades remarcaron la importancia de cualquier aporte que pueda brindar la ciudadanía para ubicar al joven. Quienes tengan información certera sobre su paradero pueden comunicarse con la dependencia policial más cercana o llamar al 101.

También se habilitaron otras vías de contacto: el teléfono 280-4562486 y la posibilidad de enviar un mensaje privado al perfil oficial de la Oficina de Búsqueda de Personas de Puerto Madryn.