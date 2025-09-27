Buscan a un hombre de 52 años que desapareció en Comodoro

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicita la colaboración de la comunidad para dar con Enrique Fabián Sifuentes, de 52 años, visto por última vez en la zona de Kilómetro 8.

La desaparición se produjo aproximadamente a las 11:30 del viernes 26 de septiembre. Tras recibir el aviso de familiares o allegados, la fuerza policial inició un operativo de localización, que incluye patrullajes en la zona, comunicación con vecinos y relevamiento de cámaras de seguridad, con el objetivo de determinar los movimientos recientes del hombre.

Sifuentes posee una estatura aproximada de 1,65 metros, contextura robusta de 80 kilogramos, tez trigueña, ojos marrón claros y cabello corto, ondulado y negro con canas.

Al momento de su desaparición vestía jeans azules, campera de neopreno negra con rayas blancas, camisa verde, botines de trabajo, boina gris y portaba una mochila azul. Estos detalles fueron difundidos por la policía para facilitar su identificación inmediata en la vía pública o cualquier espacio abierto de la ciudad.

La fuerza policial solicitó a la población que comunique de inmediato cualquier información que permita dar con el paradero del hombre, ya sea a la División Búsqueda de Personas al 297-4082600, a la comisaría más cercana o a las líneas de emergencia 101 o 911.

La colaboración ciudadana es clave para que el operativo de búsqueda pueda cubrir de manera efectiva zonas residenciales, rutas y espacios públicos donde Sifuentes podría encontrarse.