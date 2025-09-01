Buscan a un hombre de 35 años que desapareció en Comodoro Rivadavia
Fue visto por última vez en Km. 17. Padece retraso madurativo.
La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, solicita la colaboración de la comunidad para localizar el paradero del ciudadano Eduardo Antonio Aguilar, de 35 años de edad.
Aguilar fue visto por última vez este domingo 31 de agosto, cuando se retiró de su vivienda en las inmediaciones de Km. 17, en la zona norte de Comodoro.
Se proporciona la siguiente descripción física para su más fácil identificación:
- Edad: 35 años.
- Estatura: 1.75 metros aproximadamente.
- Contextura Física: Robusta.
- Peso: 98 kilogramos aproximadamente.
- Tez: Morocha.
- Cabello: Color negro, ondulado, corto.
- Ojos: Color marrones claros.
Se apela a la solidaridad de toda la comunidad. Cualquier información por mínima que parezca podría ser de vital importancia.
"Se ruega a quien pueda proporcionar datos sobre su paradero o tenga conocimiento de su situación, se comunique de inmediato y de manera urgente con la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia o a la comisaría más cercana", indicaron.