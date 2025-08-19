La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Roberto Roque Varela, un adolescente de 15 años que fue visto por última vez el pasado 17 de agosto en inmediaciones del Gimnasio Municipal N°3, ubicado en el barrio Máximo Abásolo.

Según el parte oficial, el joven mide 1,73 metros, tiene contextura delgada, pesa aproximadamente 65 kilos, es de tez blanca, cabello largo de color negro y ondulado, y posee ojos de color verde claro.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación comunicarse de inmediato con la División Búsqueda de Personas al teléfono (297) 154-082600, o bien a los números de emergencia 101 y 911, o presentarse en la comisaría más cercana.

Desde la fuerza remarcaron la importancia de la colaboración ciudadana para localizar al adolescente y agradecieron de antemano toda información que pueda contribuir con la investigación.