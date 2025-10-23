La Policía de la Ciudad de Buenos Aires investiga el paradero de la cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, luego de que su madre denunciara que perdió contacto con ella el pasado 4 de octubre. La presentación fue radicada en la Comisaría Vecinal 14 B, en el barrio porteño de Palermo, y derivó en una causa judicial para determinar su ubicación.

Según informaron fuentes policiales, la denuncia fue realizada este miércoles por la noche en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal, donde la madre de la artista manifestó su preocupación al no tener noticias ni comunicación con Lourdes desde hace más de dos semanas.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

El personal de la comisaría acudió al último domicilio conocido de la cantante, ubicado en Palermo. En el lugar fueron atendidos por un hombre que aseguró que ya no era pareja de Lourdes Fernández y que ella no residía más allí desde hace un tiempo, según publica Infobae.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 47, subrogado por el juez Javier Sánchez Sarmiento, con intervención de la Secretaría N.º 136, a cargo de Juan Pablo Strifezza. Desde el juzgado se ordenó establecer una consigna policial en el domicilio y se iniciaron las tareas de búsqueda correspondientes.

Lograron desencajar la camioneta de Pedro Kreder: “Mi papá no llegó manejando esta camioneta”, dijo su hija

Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lourdes Bandana, alcanzó gran popularidad a comienzos de los años 2000 como una de las integrantes del exitoso grupo pop Bandana, surgido del reality “Popstars”. Tras la disolución del grupo, continuó su carrera como solista y participó en diversos proyectos musicales y televisivos.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información adicional sobre el avance de la búsqueda ni sobre las posibles hipótesis que se manejan. En tanto, familiares, allegados y fanáticos comenzaron a difundir mensajes en redes sociales solicitando cualquier dato que pueda contribuir a dar con el paradero de Lourdes.