Este viernes 5 de septiembre, la División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia informó que se encuentra en la búsqueda para dar con el paradero de Lara Agostina Gatica.

La joven de 20 años oriunda de la ciudad petrolera, perdió contacto con su familia desde el jueves 4 en la madrugada. Por lo tanto, no tienen novedad sobre ella desde hace más de 24 horas.

De esta manera, tras la preocupación se radicó la denuncia y la policía se encuentra en la intensa búsqueda. Según informaron las autoridades, Agostina fue vista por última vez en la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza.

Según revelaron, la joven mide 1,48 metros, pesa 50 kg y es de contextura delgada. Además, posee pelo largo, lacio y de color negro. Tiene ojos marrones oscuros y es de tez blanca.

Desde la Policía solicitan a la comunidad cualquier dato que pueda ayudar a localizarla, y piden que quienes tengan información se comuniquen al teléfono oficial: 297 408 2600, perteneciente a la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia.

DESAPARECIÓ HACE DOS DÍAS UN HOMBRE DE 34 AÑOS EN COMODORO Y LO BUSCAN INTENSAMENTE

La Policía del Chubut, a través de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, emitió un pedido oficial de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de un hombre de 34 años que permanece desaparecido desde el pasado martes 2 de septiembre.

Según la información oficial, Ezequiel Roberto Álvarez fue visto por última vez en cercanías del barrio Jorge Newbery y desde entonces no se han tenido novedades sobre su ubicación. La ausencia fue reportada por allegados, lo que activó inmediatamente el protocolo de búsqueda en la ciudad.

El hombre tiene una estatura aproximada de 1,65 metros, contextura robusta de unos 80 kilos, piel blanca, cabello corto de color negro y lacio, además de ojos marrones oscuros. Estos datos fueron difundidos para facilitar su identificación por parte de cualquier persona que pueda haberlo visto en las últimas horas. En ese marco, se desconoce cómo estaba vestido la última vez que lo vieron en su entorno.

La División Búsqueda de Personas trabaja en coordinación con diferentes áreas de la Policía del Chubut, llevando adelante operativos y rastrillajes en distintos puntos de la ciudad. Además, se mantiene el pedido de colaboración pública como una herramienta clave para lograr dar con su ubicación.

Desde la fuerza de seguridad recordaron que cualquier persona que cuente con información certera sobre el paradero del hombre puede comunicarse de inmediato con la División Búsqueda de Personas al número 297-4082600, o bien llamar a los teléfonos de emergencias 101 o 911, así como también acercarse a la comisaría más cercana.

Con información de la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, redactada y editada por un periodista de ADNSUR