Buscan a dos mujeres desaparecidas en la Patagonia: piden colaboración a la comunidad

La Policía de la Provincia de Neuquén activó en las últimas horas el protocolo de búsqueda para dos mujeres adultas desaparecidas en la ciudad capital, en paralelo a la investigación por la desaparición de Azul Mía Semeñenko.

Luciana Anabel Suárez Magi

Una de las mujeres es Luciana Anabel Suárez Magi, de 44 años, quien fue vista por última vez el 1 de octubre en las inmediaciones de las calles Yrigoyen y Paraguay, en pleno centro neuquino.

De acuerdo con la denuncia de paradero, Luciana es de tez morena, cabellos largos y oscuros, ojos marrones y contextura delgada. Mide aproximadamente 1,70 metros de altura. Al momento de ausentarse vestía campera gris, calza blanca y negra y zapatillas grises.

Entre sus rasgos distintivos se destacan un piercing en la nariz y un tatuaje con el símbolo del infinito en la muñeca.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas y se solicita a la comunidad que, ante cualquier información, se comunique con la Comisaría Primera al teléfono 299-4424046.

Gisela Soledad Ñancufil

El otro caso corresponde a Gisela Soledad Ñancufil, de 37 años, cuya desaparición también fue denunciada el 1 de octubre. A diferencia de Suárez Magi, se desconocen las circunstancias en que desapareció, su vestimenta y el lugar donde fue vista por última vez.

De acuerdo con los datos aportados, Gisela mide 1,70 metros, es de tez blanca, ojos marrones, cabellos largos ondulados y presenta una contextura física mediana.

En esta causa interviene el Juzgado de Familia y la unidad policial BAP. Las autoridades dispusieron que cualquier información sea comunicada al número 299-4569787.