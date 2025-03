La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que “los violentos son aquellos que van a una marcha escondiéndose atrás de una reivindicación”, durante la presentación del Proyecto de Ley que el Gobierno envió al Congreso para tipificar penalmente a las barras bravas como asociación ilícita futbolística.

La iniciativa busca abordar la violencia en el ámbito del fútbol y establecer sanciones más severas para quienes participen en estos grupos. Bullrich destacó la importancia de erradicar la violencia en el deporte, asegurando que la seguridad de los aficionados debe ser una prioridad.

“Hoy llegó a la Cámara de Diputados firmado por el presidente Javier Milei una ley que encuadra y tipifica los delitos de las barras bravas, y lo hace en un tipo de asociación ilícita especial, una organización criminal”, explicó la ministra durante una conferencia en la Casa Rosada en la que brindó detalles del Proyecto de Ley Antibarrasbravas, acompañada por el director nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, Franco Berlin.

Bullrich explicó que la iniciativa amplía los alcances de la anterior ley de violencia en los espectáculos públicos, e incluye a los negociados que rodean a la actividad de las barras bravas y que “generan un tipo de financiamiento, en muchos casos avalado por las conducciones de los clubes”.

Por eso, remarcó, en el proyecto “también se castiga a los dirigentes de los clubes que facilitan entradas a las barras, que les alquilan micros, que permiten estas acciones violentas o que facilitan la entrada de elementos contundentes o de armas a las canchas”, y también a los organizadores de espectáculos ya que “hemos encontrado en muchas ocasiones armas de fuego, armas blancas y otro tipo de armas que pasaron sin que nadie supiese los controles”.

La ministra destacó que si bien 2024 fue el año “con mayor cantidad de personas que no pudieron entrar a las canchas, con más derecho de admisión, con más capturas, eso no alcanza” porque las barras bravas “muchas veces se alquilan por dinero, generan custodias en lugares de la economía informal, se meten en negocios o negociados de camisetas, de entradas y una cantidad de cosas que plantean un clima de apriete permanente”.

Por eso, apuntó, “habiendo votado hace pocos días la ley antimafia que va contra las organizaciones criminales, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina”, mientras que además “vamos a seguir con el mecanismo de inhabilitación administrativa de las personas que están imputadas o las que generan conductas violentas, y no van a poder ingresar a los estadios”.

Berlin, por su parte, apuntó que el eje fundamental de esta nueva ley pasa por “terminar con el barrabrava y tipificarlo penalmente como una organización criminal” en lugar de considerarlo como “el folklore del fútbol”, además de “erradicar la violencia en el fútbol de una vez por todas”.

LAS DECLARACIONES REFERIDAS A PABLO GRILLO

Al referirse al delicado estado de salud de Pablo Grillo, quien recibió un disparo mientras cubría la marcha de los jubilados el miércoles pasado, lo que lo dejó en un estado crítico, Bullrich sostuvo: “A la familia Grillo la total solidaridad, tanto a la familia, como a Pablo Grillo, que está en este momento internado”.

Y sobre la cobertura del caso, señaló que “las reconstrucciones que están haciendo no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad. Los análisis que se hacen no son rigurosos; el disparo no fue directo a la cabeza, eso no es verdad, ni siquiera podría haber sido por la distancia en la que estaba”.

“El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina”, aseguró.

Y continuó argumentando, "se está dando vuelta la verdad. Las fuerzas de seguridad durante largo rato estuvieron sin tirar un solo disparo, esperando a ver qué es lo que hacían los pseudo manifestantes patoteros barras bravas violentos que estaban en la plaza”.

“Ese disparo no va a la cabeza, eso no es verdad; rebota una o dos veces y luego atraviesa un cartel que estaba tirado al piso con fuego; y lamentablemente esa desviación pega sobre la cabeza. Si queremos circunscribir todo lo que pasó el miércoles a un gendarme, en vez de a los miles de violentos que fueron a destruir la democracia y la convivencia pacífica de la Argentina, estamos por el mal camino”, concluyó.