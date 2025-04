La escena parecía sacada de una guerra urbana: a la 1 de la madrugada del domingo, el estruendo de las balas quebró el silencio en el barrio Sapere, en Neuquén capital. Cuando la Policía llegó a la intersección de Pitrol y Picunches, encontró 58 vainas servidas y cinco proyectiles deformados. Todo indicaba lo mismo: había sido una feroz balacera.

Dos hombres heridos de bala fueron trasladados al hospital Castro Rendón por un vecino. Uno de ellos recibió un disparo en el abdomen y en el brazo; el otro, también en el abdomen, debió ser intervenido quirúrgicamente y permanece bajo observación en terapia intensiva. El jefe de la Comisaría Primera, Antonio Muñoz, confirmó que el ataque estaría vinculado a bandas antagónicas que operan en la zona.

Brutal ataque en la Patagonia: lo apuñalaron en el cuello y murió camino al hospital

“No podemos decir que es por drogas, pero se está investigando”, afirmó Muñoz en diálogo con LU5, aunque desde la comisión vecinal no dudan: “Mientras no dejen de vender droga, no sirve llenar la calle de policías”, denunciaron.

Los impactos no se limitaron a los cuerpos: un auto fue alcanzado por las balas y también varias viviendas, algunas con agujeros de tiroteos pasados y otras con marcas recientes, imposibles de ignorar.

La fiscalía de delitos contra las personas ordenó cuatro allanamientos en las horas siguientes, buscando armas y municiones, pero los resultados fueron negativos. Aún así, hay dos personas identificadas, aunque no se logró detenerlas.