La tarde del lunes se transformó en una pesadilla para un vecino de 55 años que vive en el paraje La Amandina, una zona rural ubicada a pocos kilómetros del barrio Chacra 32, en San Martín de los Andes. Al menos tres delincuentes encapuchados, que además llevaban máscaras de payasos para ocultar sus rostros, irrumpieron en su vivienda y lo atacaron con una violencia desmedida.

Según informó el portal Realidad Sanmartinense, los asaltantes golpearon brutalmente a la víctima, la maniataron con precintos plásticos y revisaron toda la casa en busca de dinero u objetos de valor. Durante el ataque, los ladrones exigían dólares, presumiendo que el hombre tenía ahorros en su domicilio.

Le mataron a su perra antes de huir

En medio del caos, los delincuentes dispararon contra la perra del vecino, que intentó defender a su dueño. El animal murió en el acto, lo que añade un componente de crueldad extrema al violento episodio. Luego de revisar la vivienda durante varios minutos, los agresores huyeron sin que se conozca aún con precisión qué objetos o sumas lograron llevarse.

Gastó más de $10 millones con tarjetas robadas y terminó detenida gracias a la denuncia de su vecina

“Fue un ataque con una violencia inusual. La víctima quedó golpeada, atada y con un fuerte shock emocional”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

Este no sería el primer episodio de inseguridad que sufre el vecino. En diciembre del año pasado, el hombre fue víctima de otro robo, cuando le sustrajeron dinero que guardaba en su auto. Las autoridades no descartan que se trate de los mismos delincuentes, que podrían haber regresado al domicilio en busca de más dinero o pertenencias.

Investigación y operativo policial

La Policía de Neuquén confirmó que se encuentran realizando peritajes en el lugar del hecho y que se desplegó un amplio operativo para intentar identificar a los responsables. El comisario a cargo del procedimiento señaló que por el momento no hay detenidos y que se están analizando las cámaras de seguridad cercanas y los posibles rastros en el terreno rural.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

“El nivel de violencia fue altísimo. No solo lo golpearon y maniataron, sino que ejecutaron a su mascota sin necesidad alguna”, expresó una fuente policial.

La víctima fue asistida médicamente por las lesiones sufridas y se encuentra fuera de peligro, aunque visiblemente afectada por el episodio.

El hecho generó consternación en los vecinos de La Amandina, una zona de chacras donde predominan viviendas dispersas y caminos de ripio. Residentes del área expresaron su temor ante el incremento de hechos violentos y reclamaron mayor presencia policial en sectores rurales. “Esto ya dejó de ser un robo común. Estamos hablando de delincuentes que no tienen límites”, comentó un vecino del lugar.

Mientras la investigación continúa, la Brigada de Investigaciones y Criminalística trabaja para reconstruir el recorrido de los delincuentes y determinar si contaban con información previa sobre la víctima.