Las peleas callejeras representan un grave problema social que puede terminar en consecuencias trágicas. Estos enfrentamientos no solo generan temor en la población, sino que también pueden dejar heridos graves o incluso víctimas fatales, alterando la convivencia y la seguridad ciudadana. Por eso, la rápida intervención policial y la investigación judicial resultan esenciales para esclarecer las causas, identificar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan.

Además, la documentación y el análisis de pruebas, como videos captados por testigos, juegan un papel fundamental para reconstruir lo sucedido y avanzar en la resolución de estos casos. Solo con un abordaje serio y profundo se pueden aportar soluciones efectivas a largo plazo.

En este contexto, durante la madrugada del pasado sábado 18 de octubre, se vivió una violenta pelea callejera entre dos grupos en la provincia de Santa Cruz, donde un hombre sufrió una fractura de cráneo y otro fue apuñalado. El violento hecho quedó grabado y la policía trabaja para avanzar en el caso.

La situación sucedió en la localidad de 28 de Noviembre, cerca de las 6 de la mañana, cuando se enfrentaron dos bandos. En este sentido estuvieron involucradas por lo menos 5 personas.

Según se supo, la pelea se desató en la intersección de las calles Sarmiento y Tucumán, en el barrio Don Bosco. De acuerdo con testigos que presenciaron el hecho, se utilizaron piedras, armas blancas y hasta una pala como elementos de agresión.

En tanto, uno de los hombres sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una fractura de cráneo. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos, donde permanece internado bajo observación y se le realizan estudios de mayor complejidad.

El segundo herido habría recibido cortes en el pecho con un arma blanca, aunque su estado sería estable y no correría riesgo de vida, informó la policía.

Por otra parte, las autoridades judiciales ya iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados. En ese marco, se están analizando los videos captados por testigos, que serán fundamentales para reconstruir lo ocurrido y avanzar con las posibles imputaciones.

