Brutal paliza en un boliche de Comodoro: un joven terminó con 8 puntos por defender a su novia de un acoso

Una violenta y brutal agresión fue denunciada formalmente tras un incidente ocurrido en la madrugada del pasado domingo 10 de agosto en el local bailable Gigante MegaDisco, ubicado en el centro de Comodoro Rivadavia.

A.V., un hombre de 32 años reconocido por tener antecedentes de violencia, fue implicado en la grave agresión a un joven de 20 años, dejándolo con una herida considerable en el labio que requirió más de ocho puntos de sutura.

UN ACOSO QUE TERMINÓ EN UNA BRUTAL PALIZA

Según relata la víctima en su denuncia realizada en la Seccional Segunda, todo comenzó dentro del boliche, alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando el agresor comenzó a insultar a la pareja de la víctima.

Al intervenir y consultar qué ocurría, el hombre de 32 años, sin mediar palabra, atacó con puños al joven denunciante, quien sufrió un corte muy profundo en el labio superior —una herida que partió el labio en dos y que impactó de manera alarmante en su cara, casi desfigurándola.

Al parecer, la agresión no se limitó solo al joven de 20 años, sino que también hubo un episodio de acoso verbal hacia la hermana de la víctima —de la misma edad—, con comentarios obscenos e inapropiados que desencadenaron el conflicto.

El personal de seguridad del boliche intervino rápidamente, retirando al agresor del lugar y solicitando una ambulancia para atender a la víctima, quien sangraba profusamente. Fue trasladado de urgencia a una clínica cercana, donde un profesional médico realizó curaciones y suturó el labio con más de ocho puntos. La víctima entregó posteriormente un certificado médico que constata la gravedad de la lesión.

DENUNCIA FORMAL Y ANTECEDENTES DEL AGRESOR

El denunciante aseguró que no conocía personalmente al agresor, aunque familiares y testigos aseguran que Villalba tiene antecedentes por agresiones similares, especialmente a jóvenes en la zona. La familia afectada señaló que este no es un hecho aislado y hace un llamado a las autoridades para que se tomen medidas al respecto.

En la denuncia policial, la víctima detalló que fue acompañada por otros hombres durante el incidente, aunque estos no pudieron ser identificados. En relación con pruebas, existen cámaras de seguridad en las inmediaciones del boliche que podrían servir para esclarecer los hechos. Además, los empleados de seguridad del local se presentaron como testigos potenciales durante y después de la agresión.

Hasta el momento, la denuncia avanza en la Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia, y se espera que una investigación policial determine con mayor precisión la secuencia de los hechos y las responsabilidades penales del agresor. La familia de la víctima busca justicia y un compromiso firme de las autoridades para evitar que situaciones similares continúen sucediendo en espacios públicos de la ciudad.