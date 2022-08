La plaza 20 de Noviembre en Caleta Olivia fue el escenario de una salvaje golpiza a una adolescente de 14 años por parte de dos chicas de 17 años. La menor sufrió golpes en distintas partes del cuerpo y su madre radicó la denuncia por lo sucedido.

El hecho ocurrió cuando la adolescente estaba con dos amigas de 14 años también en la plaza. En esas circunstancias, vieron cómo dos chicas más grandes, de unos 17 años, las miraban mucho y por eso, decidieron irse de la plaza.

Pero rápidamente fueron abordadas, les preguntaron a qué escuela asistían, sus horarios, direcciones, nombres, los números de celular que tenían y también quisieron saber la marca y el modelo de los mismos.

"Ellas respondieron todo porque son inocentes y les dio miedo", contó Daniela Ñancufil, madre de la víctima, en diálogo con La Opinión Zona Norte.

Luego de eso, empezaron a exigirles los celulares, a lo que la hija de Daniela se resistió: "Una de ellas le empezó a pegar a mi hija con golpes de puño, la tiró al piso y siguió agrediéndola con patadas, la insultaba y le gritaba que se defienda. Pero lo que no entiendo es que ya le había sacado el celular, y lo mismo le pegó".

Una mujer que pasaba en moto fue quien paró la golpiza a la menor y que le pidió a las chicas que le devuelvan su celular, la reacción fue que se lo tiraron contra el piso y se rompió.

La adolescente fue trasladada a una clínica por su madre, donde le hicieron placas y constataron que solo tenía golpes que la dejaron con mucho dolor: "Ellas no se acuerdan de nada, saben que había mucha gente mirando que no hizo nada, no las separó. Las tres tenían miedo", lamentó.