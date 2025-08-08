En Santa Cruz, la inseguridad crece y es una preocupación constante para la población. En el caso de los dueños de comercios, en muchos casos se ven obligados a enfrentar a ladrones armados que intentan robar sus negocios. Los episodios violentos, ponen en riesgo la integridad física de quienes día a día trabajan para sostener sus locales.

Una herramienta clave para visibilizar la problemática son las cámaras de seguridada. Estos dispositivos no solo ayudan a disuadir a los delincuentes, sino que también facilitan la identificación de los autores y permiten registrar con precisión los hechos ocurridos. En un contexto donde cada segundo cuenta, contar con registros visuales se vuelve fundamental para que las fuerzas de seguridad actúen con rapidez y eficacia.

En este contexto, en las últimas horas se viralizó un brutal intento de robo en un comercio de Caleta Olivia. El hecho sucedió en el barrio 26 de Junio.

Allí, dos delincuentes armados intentaron asaltar el negocio, En las imágenes que se filtraron en redes sociales, se ve a la víctima en un escritorio, cuando ingresa el ladrón con la cara cubierta y luego saca el arma, apuntándole y presuntamente exigiéndole dinero. Sin embargo, decidió resistirse y comenzó un forcejeo con el ladrón, intentando desarmarlo, detalló Diario Nuevo Día.

Luego, ingresó otro ladrón. Rápidamente, la víctima lo empujó y pudo sacarlo del local. En ese momento, el otro delincuente disparó, sin embargo, no tuvo puntería y la víctima se salvó de milagro. Finalmente, los hombre escaparon sin lograr su cometido. Por su parte, la policía analiza las cámaras y busca dar con la identidad de los agresores.

En menos de una semana, un empresario sufrió cuatro hechos delictivos en la ciudad santacruceña. Durante ese corto período, fue víctima de una seguidilla de cuatro hechos delictivos que fueron escalando en gravedad y violencia, generando una sensación de vulnerabilidad y temor constante.

Desde estafas telefónicas hasta violentos enfrentamientos y amenazas directas, la situación desembocó en un robo millonario que afectó gravemente su medio de trabajo y su estabilidad personal.

El primero de los episodios ocurrió el jueves 31 de julio a la madrugada, entre las 3:10 y las 4:00, cuando delincuentes ingresaron al estudio de la radio y se llevaron equipos valuados en más de 10 millones de pesos. “Me había ido a dormir media hora antes. No estuve ahí de casualidad”, señaló.

De esta manera, sostuvo que entre los elementos se encontraban una cámara Nikon 3200, una consola Mackie de 21 canales y otra Behringer de 12 canales, además de un estabilizador Ósmo 4, un micrófono Boya con transmisor y dos televisores Smart Samsung de 32 pulgadas.