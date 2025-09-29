La localidad de El Bolsón amaneció conmocionada este lunes por el asesinato de un joven de 25 años, identificado como Julián Salvo Daniel, quien murió tras recibir múltiples puñaladas en distintas partes del cuerpo. La víctima fue trasladada con vida al hospital local, pero falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

Cómo ocurrió el ataque

Según los primeros testimonios, la agresión se produjo sobre la calle Las Heras al 66, en el marco de una confrontación previa entre la víctima y el presunto agresor.

De acuerdo con las averiguaciones iniciales, el joven llegó al lugar acompañado por un amigo. Dos personas salieron de la vivienda y una de ellas, portando un cuchillo, lo atacó en el pecho. La escena generó gran conmoción entre los presentes, que rápidamente alertaron a la policía.

Brutal accidente sobre la ruta 40: una policía volcó y fue asistida por bomberos

Una ambulancia y varios móviles policiales acudieron de inmediato. La víctima fue trasladada al hospital de El Bolsón, donde permaneció en estado crítico durante varias horas. Pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso horas más tarde.

Detención y primeras medidas judiciales

El presunto autor fue detenido por personal de la Comisaría 12 y se encuentra alojado en esa dependencia, a disposición de la justicia. La identidad del detenido no fue confirmada oficialmente, pero se espera que en las próximas horas sea imputado en la audiencia de formulación de cargos.

La Fiscalía de El Bolsón tomó intervención inmediata y dispuso la participación de la Brigada de Investigaciones Judiciales, que trabaja en la reconstrucción de los hechos. Además, el Gabinete de Criminalística realizó un relevamiento minucioso en la escena del crimen, recolectando pruebas e indicios clave para la causa.

Quién era el conocido kinesiólogo que falleció en un trágico choque frontal contra un camión en Chubut

Se ordenó la realización de la autopsia en el Cuerpo Médico Forense, con el objetivo de precisar las causas de la muerte y el tipo de lesiones sufridas por la víctima.