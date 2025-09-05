A un año del crimen que conmocionó a la localidad de Corcovado, se llevó a cabo una nueva audiencia judicial en la que se resolvió mantener la prisión preventiva para el joven acusado de matar a Óscar Adolfo Gutiérrez, de 45 años.

El hecho ocurrió el pasado 3 de septiembre de 2024, durante una reunión en una vivienda de esa localidad chubutense, donde una pelea terminó con un ataque a puñaladas.

Luego, el agresor escapó inicialmente del lugar junto a un testigo, pero ambos fueron localizados y detenidos por la policía poco después. Allí, admitió el hecho y entregó el arma utilizada. Con respecto a la víctima, si bien fue trasladada al hospital local, murió por las graves heridas recibidas.

Desde entonces, el acusado permanece detenido y el proceso judicial avanza hacia su etapa final. En una reciente audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se mantenga la prisión preventiva para garantizar el normal desarrollo del juicio por jurado que definirá el destino del imputado.

La Fiscalía, a cargo del fiscal Fidel González, fundamentó la solicitud de continuidad de la prisión preventiva alegando que persiste el riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculización de la investigación. Estos argumentos fueron clave para que el juez decidiera prorrogar la detención, asegurando la custodia del acusado hasta la realización del juicio.

Durante la audiencia, recordaron que el foco del juicio no está en la autoría, ya que está acordado que fue él quien causó la muerte, sino en las circunstancias del ataque. La Fiscalía sostiene que se trató de un homicidio, mientras que la defensa alegará legítima defensa.

La decisión de mantener la prisión preventiva llega a poco tiempo de la convocatoria al juicio por jurado popular, etapa en la que un panel de ciudadanos evaluará la evidencia y dictará el veredicto definitivo.

REUNIÓN FATAL: MATÓ DE UNA PUÑALADA A UN POLICÍA EN CHUBUT Y FUE CONDENADO A PRISIÓN PERPETUA

En las últimas horas, un joven de 28 años, identificado como Néstor Gastón Nahuelquir, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Adrián Nahuelquir, un agente de la Policía del Chubut.

Cabe recordar que el crimen ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, luego de una reunión que tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Cushamen. Según lo expuesto en el juicio, el agresor apuñaló a la víctima con un cuchillo, provocándole la muerte.

La jueza técnica impuso, además de la pena de prisión perpetua, las costas del proceso al condenado. También declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley N° 24.660, en consonancia con jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y la Corte Suprema de la Nación. Estas normativas limitan el acceso a beneficios como salidas transitorias o libertad condicional para condenados por delitos graves.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR