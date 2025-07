El curandero Enrique Ortiz, de 82 años, fue asesinado salvajemente a golpes en su casa en Córdoba. Su cuerpo fue hallado por una persona que lo visitó para una sesión de curación. Hasta el momento, no hay detenidos.

La escena del crimen fue descubierta la mañana del miércoles en la casa de la víctima, ubicada sobre la calle Los Eucaliptos al 700, en el barrio Villa Los Aromos, cuando un vecino que lo visitaba por curaciones llegó hasta el domicilio y se encontró con la trágica escena.

El hombre se comunicó con la policía y, al llegar, los efectivos se encontraron con el cuerpo con evidentes signos de violencia: tenía múltiples golpes, algunas ataduras en las muñecas y lesiones compatibles con un fuerte ataque. Jubilaciones en Chubut: cómo se reparten los ingresos de los pasivos

Según el relato del testigo, al llegar a la propiedad, se encontró con que la puerta de la casa estaba abierta y con la llave colocada del lado de afuera.

En el lugar, todo estaba revuelto, pero la principal hipótesis que manejan los investigadores por estas horas es que se trató de una muerte en ocasión de robo, según publica TN.

La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello, ordenó que se realicen pericias a cargo de la Policía Judicial y la división de Homicidios. Además, se solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad de la comuna.

¿FUERON CONOCIDOS?

Una de las primeras hipótesis apunta a su círculo cercano y sugiere que los atacantes serían personas que frecuentaban el domicilio de la víctima, por lo que se están tomando testimonios para reconstruir cómo fueron sus últimas horas de vida.

“Es como un balde de agua fría que me cayó, que me cuenten que a mi tío lo han matado. Era una persona muy buena, no molestaba a nadie, no se metía con nadie”, expresó Sergio, un sobrino del hombre asesinado, en diálogo con Telenoche (El Doce).

“Un vecino dijo que estaba atado de pies y tenía golpes en la cara”. También dijo que el hombre vivía solo, que actualmente habría tenido una pareja y que en los últimos días había manifestado intenciones de comprar un auto. “No sé si tenían el dato del dinero”, concluyó.

Horas antes, el hombre había sido visto por distintos allegados y ninguno alegó tener sospechas de alguna situación extraña. Aún no hay sospechosos identificados ni detenidos.