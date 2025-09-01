La ciudad de Centenario quedó sacudida por un caso de extrema violencia familiar que derivó en la muerte de un bebé de apenas 39 días de vida. En una audiencia realizada en la Ciudad Judicial de Neuquén, un hombre de 33 años fue imputado por homicidio agravado por el vínculo, acusado de ser el autor de la brutal agresión que terminó con la vida de su hijo.

La acusación fiscal

El fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez llevaron adelante la formulación de cargos, solicitando además que el acusado permanezca detenido bajo la medida de prisión preventiva. La calificación legal aplicada es la de homicidio agravado por el vínculo, en carácter de autor, conforme a los artículos 45 y 80, inciso 1, del Código Penal.

De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público Fiscal y de la policía provincial, el hecho ocurrió el sábado 30 de agosto entre las 6 y las 12.50 en una vivienda del barrio Nueva España, donde el imputado convivía con su pareja y otros hijos menores.

Los golpes que causaron la muerte

Según la acusación, el hombre le habría propinado a su hijo “una gran cantidad de golpes de puño”, provocándole lesiones graves. El informe de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense confirmó que el bebé murió en el hospital de Centenario como consecuencia de múltiples traumatismos.

El fiscal Azar precisó que, entre las lesiones, un golpe en el cráneo y otro en la zona abdominal fueron de una entidad tal que resultaron determinantes para la muerte del niño.

Medidas judiciales

La asistente letrada solicitó que el acusado cumpla seis meses de prisión preventiva, argumentando la existencia de riesgos procesales: posibilidad de entorpecimiento de la investigación, peligro para la integridad de testigos y riesgo de fuga.

El juez de garantías, Marco Lupica Cristo, avaló la imputación y resolvió fijar un plazo de cuatro meses de investigación. En ese mismo período dispuso la prisión preventiva del acusado, quien permanecerá detenido mientras se profundiza la recolección de pruebas y testimonios.