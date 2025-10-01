Brutal ataque en una despensa de Neuquén: amenazas, disparos y un despensero detenido
Un despensero neuquino, acusado de amenazar y atacar a dos hombres con armas de fuego, seguirá detenido tras la decisión de un tribunal.
La justicia neuquina resolvió que un despensero acusado de amenazas calificadas y lesiones graves permanezca en prisión preventiva. El hombre, identificado por sus iniciales como J.A.B., está imputado por un violento ataque ocurrido el 23 de septiembre en el barrio 7 de Mayo de Neuquén capital.
Según la acusación presentada por la fiscal Guadalupe Inaudi y la asistente letrada Agustina Jarry, el comerciante enfrentó a dos hombres que habían llegado a su despensa, los acusó de un supuesto robo previo y, junto a otros dos sujetos, los atacó con armas de fuego.
Cómo ocurrió el hecho
De acuerdo con la investigación, alrededor de las 21:30, dos hombres se acercaron a la despensa a realizar una compra desde la vereda. Mientras uno pagaba, el despensero salió del local acompañado por dos personas más, todos armados, y lo acusó de un robo anterior, asegurando que tenía grabaciones que lo probaban.
El cliente negó la acusación, pero la tensión escaló rápidamente. Uno de los agresores efectuó un disparo al suelo y luego otro que impactó en la pierna de una de las víctimas, quien quedó tendida en el piso con una fractura expuesta de tibia y peroné. El acompañante también fue golpeado con un culatazo en la cabeza y recibió amenazas.
Ambos heridos fueron trasladados al hospital Heller: uno de ellos necesitó puntos de sutura, mientras que el otro debió ser intervenido quirúrgicamente por la gravedad de las lesiones.
La decisión judicial
La defensa de J.A.B. había solicitado la modificación de la prisión preventiva por detención domiciliaria, pero un tribunal conformado por Carina Álvarez, Juan Guaita y Raúl Aufranc resolvió por unanimidad mantenerlo tras las rejas.
El comerciante fue acusado por:
- Amenazas calificadas por uso de arma de fuego
- Lesiones graves agravadas por actuar en grupo y con arma de fuego
- Lesiones leves agravadas bajo la misma modalidad
Todos los cargos se le imputaron en carácter de coautor, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal.