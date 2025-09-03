La tranquilidad del campo en Paso Batea, a unos 18 kilómetros de Loncopué, se vio interrumpida en la madrugada del domingo pasado, cuando desconocidos ingresaron al puesto rural de don Germán Chandía, un criancero de 72 años, con la intención de robar y causar daño.

Según informó la policía, los delincuentes golpearon brutalmente a la víctima, causándole fracturas en la nariz y el oído derecho, además de hematomas y lesiones en todo el cuerpo. Antes de huir, provocaron daños considerables en la vivienda y en vehículos del lugar, dejando a la comunidad rural consternada.

Testimonio de la víctima

Don Germán Chandía relató el momento del ataque: “Me desperté por un golpe en las chapas de mi casa. Había cuatro personas dentro, me redujeron y empezaron a exigirme dinero y armas mientras me golpeaban y amenazaban con matarme.”

El criancero, que padece hipertensión, diabetes y problemas cardíacos, explicó que los atacantes revolvieron toda su casa, manteniéndolo atado y con la cabeza cubierta. “Al rato que se fueron logré desatarme y avisé a mi hijo, que llamó a la policía”, agregó.

El hecho se encuentra bajo investigación de la comisaría 26 de Loncopué, a cargo del comisario Sergio Huanque, con intervención del el Ministerio Público Fiscal de Zapala, liderado por el fiscal Marcelo Jofré. Las autoridades buscan identificar a los autores del ataque y esclarecer las circunstancias del robo.