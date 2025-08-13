Un joven permanece en grave estado en terapia intensiva tras recibir una violenta golpiza en plena vía pública de San Antonio Oeste. El Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre por el ataque, ocurrido el domingo 10 de agosto, que dejó a la víctima con traumatismo cráneo-encefálico grave. Un video filmado por un testigo se convirtió en prueba central para la causa.

La información fue confirmada en una nota con SAOTV, donde la directora del hospital Aníbal Serra, Paula Iaquinta, detalló que el joven ingresó inconsciente y requirió una tomografía urgente. Por la gravedad de las lesiones, fue derivado al hospital Artémides Zatti de Viedma, donde permanece con asistencia respiratoria mecánica.

Según la acusación, el imputado golpeó al joven en el rostro, lo derribó y le aplicó múltiples puñetazos y patadas en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. Luego amenazó a la pareja de la víctima con “prenderle fuego la casa” antes de retirarse. El juez de garantías dio por formulados los cargos por lesiones graves agravadas por alevosía y amenazas simples, disponiendo su prisión preventiva.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El hecho quedó registrado en un video dramático, donde se observa una discusión previa, gestos amenazantes y el momento en que el agresor —de contextura más grande— derriba a la víctima y le propina una decena de golpes en la cara. Cuando la pareja intentó intervenir, el hombre volvió y le dio varias patadas en la cabeza al joven, que ya estaba inmóvil en el suelo.

Vecinos señalaron que el acusado, de apellido Hernández, es miembro de una familia conocida en la localidad, con antecedentes penales. Trascendió que había salido de prisión hacía pocos días, tras cumplir una condena por robos y hurtos. La Fiscalía incorporó al expediente pruebas testimoniales, peritajes médicos, registros fílmicos y elementos secuestrados, mientras continúa la investigación para determinar el móvil, que podría estar vinculado a una enemistad previa.