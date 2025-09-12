Brutal ataque en la Patagonia: bombas molotov y palazos contra la mamá de un joven asesinado

Un violento episodio sacudió este fin de semana a la ciudad de Centenario. El sábado al mediodía, un grupo de personas atacó a Valeria Mercado, madre de Neyén Inostroza, el adolescente de 17 años asesinado por su padrastro en 2019.

El ataque se produjo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Formosa y Puerto Madryn, en el barrio Del Alto, donde los agresores ingresaron por la fuerza. Según el relevamiento policial, arrojaron bombas molotov que provocaron un foco ígneo dentro de la casa, además de golpear a la mujer con palazos y ladrillazos.

La intervención policial

Personal de la Comisaría Quinta acudió al lugar tras recibir la denuncia. Al arribar, no encontraron al grupo atacante, sino a los bomberos voluntarios de Centenario que trabajaban para sofocar el incendio. Minutos después, mientras Criminalística realizaba pericias en el lugar, dos personas vinculadas al inmueble se acercaron y, ofuscadas, insultaron al personal, dificultando las tareas de preservación de la escena.

El comisario Diego Díaz detalló que el ataque ocurrió alrededor de las 12 y que las consecuencias fueron graves: parte de la vivienda resultó dañada por el fuego y Mercado sufrió una violenta agresión física, registrada en un video que circuló en redes sociales.

Imágenes de un ataque brutal

En ese registro audiovisual se observa a la víctima en el piso, acorralada contra un paredón, sin poder defenderse ni escapar, mientras varias mujeres le arrojaban objetos contundentes y la golpeaban con palos. Hasta el momento no se pudo identificar con certeza a las personas que participaron del hecho ni a quien registró las imágenes.

Si bien Valeria Mercado no realizó una denuncia directa, su madre fue quien radicó la presentación ante la Policía. Según su relato, el ataque estaría vinculado con un conflicto de larga data con la familia Pino, que incluiría intentos de desalojo de la vivienda y problemas asociados al consumo problemático.

La mujer manifestó además que los agresores buscaban tomar posesión del inmueble, lo que explicaría el intento de expulsar a Mercado por la fuerza.