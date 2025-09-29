Por el hecho, un joven de 29 años, señalado como el autor de la agresión, fue detenido por personal de la Seccional Primera. El violento episodio, que se encuentra bajo investigación, generó conmoción entre los transeúntes que a esa hora circulaban por el lugar.

El incidente se desató alrededor de las 15:40 horas del domingo 28 de septiembre en la calle San Martín al 300. Según las primeras informaciones recabadas por fuentes policiales, una discusión entre dos hombres derivó en una agresión física de extrema violencia. La principal testigo del hecho, una empleada de 28 años que se encontraba en las inmediaciones, fue quien alertó a las autoridades a través de un llamado de emergencia, solicitando presencia policial inmediata debido a la pelea que se estaba desarrollando en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos de la Comisaría Seccional Primera se encontraron con el presunto agresor, de 29 años, quien permanecía en el sitio junto a su perro. La víctima, por su parte, ya había sido trasladada de urgencia en una ambulancia de la empresa a una clínica de la zona para recibir las primeras curaciones.

El relato de la testigo y las lesiones de la víctima

De acuerdo con el testimonio clave aportado por la principal testigo, el agresor habría utilizado una cadena de metal para golpear en la cabeza al hombre mayor. En simultáneo, el can —propiedad del sujeto que se violentó— se abalanzó sobre el vecino de 65 años, provocándole heridas por mordedura en ambas piernas.

La secuencia fue de tal brutalidad que requirió la intervención de terceros para socorrer a la víctima antes de la llegada de la policía. Mientras un equipo policial procedía a la aprehensión en el lugar del hecho, otra comitiva se dirigió a una clínica del barrio La Loma, a donde finalmente fue derivada la víctima para estudios de mayor complejidad.

En el centro médico, los investigadores pudieron entrevistarse con el damnificado, quien manifestó su clara intención de radicar la denuncia penal correspondiente por el ataque sufrido.

Los médicos que lo asistieron constataron la gravedad de las heridas. La parte médica preliminar detalló la presencia de "mordeduras de can en ambas piernas" y una "laceración en la cabeza", herida por la cual el paciente aguardaba ser intervenido para la realización de una sutura. La víctima quedó internada en observación para evaluar su evolución.

Intervención fiscal y judicial

El caso recayó en manos de la fiscal de turno, Dra. Rita Leyla, del Ministerio Público Fiscal, quien dispuso una serie de medidas inmediatas para el esclarecimiento del hecho. Entre las directivas impartidas, se solicitó el secuestro de la cadena metálica utilizada en la agresión, elemento que se constituye como una prueba fundamental en la causa caratulada, en principio, como "Lesiones".

El detenido fue trasladado a la sede de la Seccional Primera, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención. La Oficina Judicial, a cargo de la Dra. Fuentes Aldana, y el juez penal de turno, Dr. Ariel Tedesco, tomaron intervención para supervisar el proceso legal y garantizar el cumplimiento de los derechos y garantías de las partes involucradas.