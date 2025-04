Brutal ataque a tiros en una casa en la Patagonia: "Nos despertaron los disparos"

Un despertar de terror vivió una familia de calle Brown, en Bariloche, cuando una ráfaga de disparos irrumpió la madrugada. Un video viralizado en redes sociales muestra cómo un motociclista se detuvo frente a la vivienda, sacó un arma y abrió fuego contra el frente de la casa. Milagrosamente, no había personas en la zona afectada y no se registraron heridos.

"Es lamentable tener un despertar de esa manera", expresó Cristina, una de las residentes, en diálogo con Radio Seis. La mujer relató que se despertaron sobresaltados por los estampidos y, aún conmocionada, insistió en que no tienen conflictos ni problemas con nadie. "No entendíamos nada. Somos gente de trabajo y no molestamos a nadie", aseguró.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

El video de las cámaras de seguridad muestra claramente cómo el atacante detiene su moto, saca un arma del bolsillo y dispara varias veces contra la vivienda. Cristina reflexionó sobre lo ocurrido y no ocultó su angustia: "Se tomó todo el tiempo para disparar. Si llegábamos a salir en ese momento, capaz nos mataba", lamentó.

La familia sostiene que nunca recibió amenazas ni tuvo enfrentamientos con vecinos, por lo que el ataque resulta todavía más desconcertante. "Por eso no entendemos qué pasó. No tenemos deudas, no tenemos enemistades. Pedimos que quien haya hecho esto dé la cara y explique el error", expresó Cristina, con un pedido que mezcla dolor e incredulidad.

Finalmente, la mujer reiteró su llamado a la reflexión: "Le pido encarecidamente que venga y nos diga que se equivocó. No queremos violencia, solo queremos saber qué pasó". La denuncia ya fue radicada en la Policía, que analiza las imágenes de las cámaras y lleva adelante una investigación para identificar al motociclista y esclarecer este preocupante episodio.