Un accidente de tránsito terminó de la peor manera cuando, Axel Herrera, se presentó en la casa del otro implicado, identificado con las siglas P.W., y lo amenazó con prenderlo fuego. Lejos de creer que lo haría, el sujeto que estaba en su casa se asomó a una ventana y vio cómo arrojaba nafta sobre su vivienda y encendía un fósforo. Lo que siguió fue una internación por graves quemaduras en el 35% del cuerpo.

El hecho ocurrió el 1° de febrero pasado en la localidad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. La víctima sufrió quemaduras en la región del tórax, en el brazo superior izquierdo y en la cara lateral de la pierna izquierda con secuela de quemaduras tipo AB y B que corresponden al 35% de la superficie corporal.

Pero también, según publicó LMN, se le constató una “impotencia funcional e hipotrofia del hombro izquierdo”.

EL ATAQUE

Según se pudo establecer durante la investigación, Axel Herrera se presentó, cerca de las 16 horas, en la vivienda de P.W. y desde la vereda le pidió que saliera, porque "lo iba a prender fuego".

A continuación, la víctima se asomó por la única ventana del frente de la propiedad; Herrera arrojó el líquido combustible y lanzó el fósforo encendido.

De inmediato vecinos linderos corrieron en ayuda de la víctima, que pedía auxilio a gritos. Lo trasladaron de urgencia al hospital, donde fue asistido. El fuego rápidamente se propagó y las mismas personas de la cuadra llamaron a los bomberos al ver las columnas de humo.

El agresor fue detenido bajo los cargos de lesiones graves y quedó con prisión preventiva mientras se llevaba a cabo el proceso de investigación. Mientras tanto, el herido logró recuperarse.

De la investigación surgió que el origen del conflicto entre ambos hombres tuvo su origen “en un accidente de tránsito acaecido tiempo antes en el cual el actual imputado fue damnificado”.

La causa derivó en un juicio abreviado consensuado entre el fiscal Martín Pezzetta y el defensor oficial Mario Nolivo.

El acusado, que carecía de antecedentes penales, aceptó la pena de tres años de prisión en suspenso en el marco de un juicio abreviado, además de una serie de medidas, como no acercarse a la víctima.