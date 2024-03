Sandra es niñera y a su cargo tiene el cuidado de dos niños, de 2 y 6 años. El lunes cuando los llevaba a la escuela, recibió un tiro y tuvo que ser hospitalizada. Se desconoce quién le disparó.

El hecho ocurrió cerca de las 9 de la mañana, cuando la mujer caminaba junto a los dos niños por la intersección de las calles Brown Menéndez y Victorica, en el barrio porteño de La Boca. Sandra relató que cuando iba por uno de los “senderos seguros” sintió algo en su omóplato izquierdo, era un impacto de bala, que fue efectuado desde un edificio utilizando un silenciador.

"Sentí un ardor en la espalda, me di vuelta y el nene me preguntó qué pasó. Le dije que me picó un bichito. Una mamá que venía atrás me dijo que me sangraba mucho y llamó al SAME. Entré como pude y dejé a los nenes", contó a medios nacionales.

La mujer fue trasladada al Hospital Argerich, allí los profesionales médicos le preguntaron que si creía en Dios "porque volví a nacer de vuelta, si no pegaba en el omóplato iba directo al corazón", explicó.

Finalmente, la niñera lamentó la situación ya que no pudo ubicar quién le disparó, lo que significa que sigue suelto y armado. "No podemos dejar pasar esto porque puede volver a pasar y darle a uno de los chicos. Esto no puede quedar así", pidió.