CÓRDOBA (ADNSUR) - Patricia Castro, una joven de 25 años, fue detenida este jueves en la ciudad de Córdoba acusada de asesinar de al menos 30 puñaladas a su pareja –un hombre que casi le triplicaba la edad– después de mantener una fuerte discusión.

La víctima fue identificada como Adolfo Salguero, trabajador de una empresa de macetas. Tenía 69 años. Salguero fue acuchillado varias veces mientras se encontraba en el interior de su casa del barrio Quinta de Capillita, en la periferia de la capital provincial. El fiscal de Violencia Familiar que instruye la causa, Cristian Griffi, contó que el salvaje ataque ocurrió esta madrugada y que fue descubierto gracias al llamado de un vecino, que vio cómo Salguero salió de la vivienda gravemente herido. “Estaba moribundo”, señaló.

“Cuando llegó personal de la Policía Judicial, constataron que el hombre estaba muerto. Había recibido una gran cantidad de heridas”, dijo el fiscal. La autopsia al cuerpo aún no determinó el número exacto de puñaladas, aunque extraoficialmente trascendió que superan las 30. Si bien el funcionario no ratificó este dato por prudencia, fue claro: “Todavía falta por determinar eso oficialmente, pero fueron muchas las heridas”.

Según señaló Infobae, Castro fue detenida en las inmediaciones del lugar del crimen. No había tratado de escapar. Según comentó Griffi, la joven de 25 años estaba muy alcoholizada al momento del arresto. “Habían bebido los dos toda la noche y de un momento a otro comenzaron a discutir, según nos señalaron los testigos que declararon ante los investigadores”, reveló.

El arma utilizada por la mujer fue una cuchilla de tipo casero y por el momento se desconoce el motivo que la llevó a atacarlo con tal nivel de saña, ya que todavía no declaró. De hecho aún no le fue asignado un abogado defensor. “Primero se están recopilando datos, haciendo exámenes médicos, y en el transcurso del día se la indagará. Todo de manera virtual, por el tema de la pandemia”, aclaró Griffi.

Respecto de la víctima, el fiscal comentó que por lo que se sabe hasta el momento se trataba de un hombre que no tenía familia y que la precaria casilla de madera en la que fue asesinado era de su propiedad. Al parecer, Salguero y Castro habían iniciado la relación hacía unos ocho meses, aunque no era un vínculo fuertemente constituido. De hecho, los vecinos sostienen que la joven iba y venía. “Sabemos que era hombre trabajador, que su lugar de trabajo estaba al lado de su casa y por ahora nadie reclamó el cuerpo. Tenemos entendido que no tiene familiares”, comentó el funcionario judicial.

Sobre la relación, Griffi comentó que por el tipo de lugar donde habitaba Salguero “es muy difícil que dos personas puedan vivir allí”. Por eso cree que el dato que le dieron los vecinos acerca de que se trataba de un noviazgo poco estable es cierto.

Otro dato que intentan corroborar los investigadores es que aparentemente Castro ya habría atacado de una manera similar al hombre de 69 años, aunque en esa oportunidad las heridas no fueron de consideración. Fue un episodio violento pero quedó ahí.

“Eso es algo que sabremos en las próximas horas”, agregó. También quieren indagar si había una tercera persona en medio de la discusión para saber con más detalles cómo transcurrió el episodio y si había denuncias previas de la mujer por violencia de género contra Salguero. “La investigación recién comienza. Esto es muy reciente”, aclaró el fiscal.